"Оксамитовий молоток": ЗМІ вирахували, хто керуватиме Twitter замість Ілона Маска

Претендент на роль глави Твіттеру вже веде переговори з компанією

Після заяви Ілона Маска про звільнення з посади генерального директора Twitter ЗМІ з’ясували, кого мільярдер підшукав собі на заміну. Імовірна претендентка вже веде переговори щодо цього.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Нагадаємо, що після анонсу Ілона Маска про своє звільнення з посади гендиректора він також заявив, що вже обрав на цю посаду посаду жінку, проте конкретного імені не назвав. При цьому в ЗМІ вирахували, що, ймовірно, на цю роль буде призначено главу відділу реклами NBCUniversal Лінду Яккаріно.

Вона добре відома своїми тісними відносинами з маркетологами та рекламними агентствами та жорсткою тактикою ведення переговорів із рекламодавцями. Покупці реклами описали її як "оксамитовий молоток".

У матеріалі вказується, що зараз сторони ведуть переговори щодо цього. За плечима Яккаріно – десять років роботи в NBCUniversal, а також успішний проект Peacock (запуск стрімінгового сервісу), тому вона є однією з головних кандидатур Маска.

При цьому варто відзначити, що нещодавно NBCUniversal і Twitter оголосили про партнерство з висвітлення подій Олімпійських ігор 2024 року. А в середині квітня Яккаріно взяла інтерв’ю у Маска у рамках маркетингової конференції Possible 2023.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що наприкінці квітня, зокрема, через невдалий запуск нової ракети та нововведення з "синіми мітками" у Twitter капітал Маска серйозно зменшився. Його статки обвалилися на 12,6 мільярда доларів. Станом на 12 травня 2023 р. видання Bloomberg оцінює його у 168 мільярдів доларів.