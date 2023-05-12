Кінець "епохи експериментів"? Ілон Маск йде з посади гендиректора Twitter

Нова генеральна директорка почне свою роботу через півтора місяця

Після невдалого запуску космічного корабля Starship американський мільярдер Ілон Маск, схоже, втратив інтерес до експериментів у нових для себе сферах діяльності і навіть заявив, що йде з посади генерального директора Twitter, який купив за 44 млрд доларів у жовтні минулого року. Нова кандидатура вже знайдена.

Про це один з найбагатших людей планети повідомив у Twitter.

За його словами, нова генеральна директорка почне свою роботу приблизно через 6 тижнів.

Проте справами соціальної мережі бізнесмен продовжить займатися. Він обійме посади виконавчого голови та технічного директора.

"Моєю роллю стане виконанання обов'язків голови та технічного директора, нагляду за продуктом, програмним забезпеченням та системними операторами", — написав Маск.

Нагадаємо, що наприкінці квітня, зокрема, через невдалий запуск нової ракети та нововведення з "синіми мітками" у Twitter капітал Маска серйозно зменшився. Його статки обвалилися на 12,6 мільярда доларів. Станом на 12 травня 2023 року видання Bloomberg оцінює капітал Ілона Маска у 168 мільярдів доларів. Він посідає другу сходинку у рейтингу найзаможніших людей світу. Його випередив французький бізнесмен Бернар Арно.

Раніше "Телеграф" писав про те, що наряду з космосом та соціальними мережами занепокоєння у Ілона Маска визиває і проблема штучного інтелекту: у березні він разом зі Стом Возняком виступив із терміновою заявою, попросивши "пригальмувати" розвиток штучного інтелекту, який має всі шанси стати небезпечним для людства.