Запізнілий першоквітневий жарт чи нове оновлення? Twitter раптово змінив логотип

Ілон Маск відомий своєю любов’ю до Dogecoin

Соціальна мережа Twitter змінила логотип синьої пташки на собаку породи сіба-іну, яка також є логотипом жартівливої криптовалюти Dogecoin.

Інформацію про це підтвердив генеральний директор соцмережі Ілон Маск, який зізнався, що колись один із користувачів Twitter порекомендував йому придбати компанію та змінити її логотип на "дозі".

"Як і обіцяв", — повідомив Маск, прикріпивши до повідомлення скріншот оригінального листування.

Крім того, американський мільярдер оприлюднив мем, у якому пожартував про "старе фото".

Зображення "Доге" можна побачити у верхньому лівому кутку екрана, а також воно з’являється під час завантаження сторінки.

Варто зазначити, що у деяких користувачів зображення не змінилося або змінилося не одразу. Втім, наразі незрозуміло, чи залишиться новий логотип назавжди, чи це запізнілий жарт до 1 квітня.

Ілон Маск є фанатом криптовалюти Dogecoin і через це навіть завів собі собаку породи сіба-іну.

Як повідомлялося раніше, Ілон Маск придбав Twitter у жовтні 2022 року, за величезну суму в 44 мільярди доларів.

При цьому в мережу днями потрапив фрагмент вихідного коду соцмережі, через що користувачі запідозрили, що вона має намір знижувати охоплення твітів, пов’язаних із війною росії проти України.