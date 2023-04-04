Запоздалая первоапрельская шутка или новое обновление? Twitter внезапно сменил логотип

Илон Маск известен своей любовью к Dogecoin

Социальная сеть Twitter сменила логотип синей птички на собаку породы сиба-ину, которая также является логотипом шуточной криптовалюты Dogecoin.

Информацию об этом подтвердил генеральный директор соцсети Илон Маск, который признался, что когда-то один из пользователей Twitter порекомендовал ему приобрести компанию и сменить ее логотип на "доге".

"Как и обещал", — сообщил Маск, прикрепив к сообщению скриншот оригинальной переписки.

Кроме того, американский миллиардер обнародовал мем, в котором пошутил о "старом фото".

Изображение "доге" можно увидеть в верхнем левом углу экрана, а также оно появляется во время загрузок страницы.

Стоит отметить, что у некоторых пользователей изображение не сменилось или сменилось не сразу. Впрочем, в настоящее время непонятно останется ли новый логотип навсегда или это запоздалая шутка к 1 апреля.

Илон Маск является фанатом криптовалюты Dogecoin и из-за этого даже завел себе собаку породы сиба-ину.

Как сообщалось ранее, Илон Маск приобрел Twitter в октябре 2022 года, за огромную сумму в 44 миллиарда долларов.

При этом в сеть на днях попал фрагмент исходного кода соцсети, из-за чего пользователи заподозрили, что она намерено понижает охват твиттов, которые связаны с войной россии против Украины.