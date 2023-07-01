Twitter змінює політику: незареєстрованим користувачам підготували неприємний сюрприз

Проблема виникла після суперечки соцмережі з компанією Microsoft

У політиці Twitter відбулася значна зміна. Так відтепер користувачі, які не мають облікового запису в соціальній мережі, не зможуть переглядати розміщені там записи.

Як інформує Reuters, власник Twitter, американський мільярдер Ілон Маск заявив, що це є "тимчасовим надзвичайним заходом".

Тепер незареєстрованим користувачам при спробі перегляду контенту в соцмережі буде запропоновано створити обліковий запис або зареєструватися в існуючому.

Причиною такого рішення є суперечка з компанією Microsoft, яку Twitter звинуватив у порушенні угоди щодо використання даних соцмережі. Відомо, що у травні адвокат Маска Алекс Спіро відправив листа на ім’я генерального директора Microsoft Сатьї Наделли з проханням провести аудит використання інформації Twitter.

Крім того, соцмережа ініціювала низку заходів, щоб повернути на платформу рекламодавців, які покинули її за Маски. Крім того, вона планує зробити верифікаційні позначки частиною програми Twitter Blue, щоб збільшити прибутки.

Як повідомлялося раніше, після шквалу критики Ілон Маск вирішив залишити посаду гендиректора соцмережі. При цьому в ЗМІ з’явилася інформація, що його на цій посаді змінить голова відділу реклами NBCUniversal Лінда Яккаріно.