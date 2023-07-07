Мошенники? Илон Маск напал на новую соцсеть Threads

Маск обвинил Meta в "мошенничестве"

Вокруг новой социальной сети Threads от Meta продолжают разгораться скандалы. На этот раз против соцсети выступил владелец Twitter Илон Маск.

Об этом сообщает Reuters.

Как стало известно журналистам, Twitter пригрозил подать в суд на Meta из-за её новой платформы Threads. Соответствующее письмо уже было направлено юристами Маска в офис компании.

Для справки:Threads — это новая соцсеть, которая можно считать аналогом Twitter из-за схожести в интерфейсах и функционале. Всего за несколько дней после запуска в ней зарегистрировалось уже около 30 миллионов пользователей.

Так вот, в письме, отправленному Meta, её обвиняют в найме бывших сотрудников Twitter, которые "имели и продолжают иметь доступ к коммерческим секретам Twitter и другой строго конфиденциальной информации".

"Twitter намерен строго соблюдать свои права на интеллектуальную собственность и требует, чтобы Meta приняла немедленные меры, чтобы прекратить использование любых коммерческих секретов Twitter или другой строго конфиденциальной информации", — говорят юристы Twitter.

В свою очередь представитель Meta утверждает, что "Никто из команды инженеров Threads не является бывшим сотрудником Twitter — это просто не важно".

Между тем, владелец Twitter Илон Маск, комментирую данніе новости, написал комментарий, в котором он обвинил Meta в "мошенничестве".

"Конкуренция — это хорошо, мошенничество — нет", — пишет миллиардер.

Напомним, что предыдущий скандал вокруг Threads разгорелся из-за Украины. Дело в том, что соцсеть "цензурит" сообщения украинцев.

Ранее мы писали о том, что в исходном коде Twitter заметили строчки, которые могут свидетельствовать о недолюбливании Украины.