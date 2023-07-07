Шахраї? Ілон Маск напав на нову соцмережу Threads

Маск звинуватив Meta у "шахрайстві"

Навколо нової соціальної мережі Threads від Meta продовжують спалахувати скандали. Цього разу проти соцмережі виступив власник Twitter Ілон Маск.

Про це повідомляє Reuters.

Як стало відомо журналістам, Twitter пригрозив подати до суду на Meta через її нову платформу Threads. Відповідний лист вже був направлений юристами Маска до офісу компанії.

Для довідки: Threads — це нова соцмережа, яку можна вважати аналогом Twitter через схожість в інтерфейсах та функціоналі. За кілька днів після запуску в ній зареєструвалося вже близько 30 мільйонів користувачів.

Так ось, у листі, надісланому Meta, її звинувачують у наймі колишніх співробітників Twitter, які "мали і продовжують мати доступ до комерційних секретів Twitter та іншої суворої конфіденційної інформації".

"Twitter має намір суворо дотримуватися своїх прав на інтелектуальну власність і вимагає, щоб Meta вжила негайних заходів, щоб припинити використання будь-яких комерційних секретів Twitter або іншої суворо конфіденційної інформації", — кажуть юристи Twitter.

У свою чергу, представник Meta стверджує, що "Ніхто з команди інженерів Threads не є колишнім співробітником Twitter — це просто не важливо".

Тим часом, власник Twitter Ілон Маск, коментую дані новини, написав коментар, в якому він звинуватив Meta у "шахрайстві".

"Конкуренція — це добре, шахрайство — ні", — пише мільярдер.

Нагадаємо, що попередній скандал навколо Threads спалахнув через Україну. Справа в тому, що соцмережа "цензурить" повідомлення українців.

Раніше ми писали про те, що у вихідному коді Twitter помітили рядки, які можуть свідчити про недолюблювання України.