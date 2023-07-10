В октагон вже не хоче? Маск запропонував Цукербергу помірятись довжиною статевого органу

Конфлікт між мільярдерами розпалюється

Протистояння між двома американськими мільярдерами — засновником Meta (Facebook, Instagram) Марком Цукербергом та власником Twitter Ілоном Маском — продовжується. Так після озвучування наміру провести бій в октагоні, Маск викликав Цукерберга ще й на змагання з виміру довжини статевого органу.

Під одним із повідомлень користувача Twitter про те, що Маск нібито захищає свободу слова, а Цукерберг — слово свого бренду, мільярдер дуже невтішно відгукнувся про свого конкурента.

"Цук — куколд (чоловік з невірною дружиною, — ред.)", — написав Маск, а потім запропонував змагання з вимірювання довжини чоловічого статевого органу.

Як повідомлялося раніше, мільярдери посварилися через нову соцмережу Meta під назвою Treads, яку Маск звинуватив у наймі колишніх працівників Twitter, а також звернув увагу на те, що вона дуже схожа на його соцмережу як дизайном, так і функціоналом.

Після цього Маск жартома запропонував Цукербергу піти в октагон і вирішити суперечку в бою. При цьому Цукерберг, який раніше досягав успіхів на турнірах з джиу-джитсу, не став відмовчуватися і прийняв виклик.

Втім, на це відреагувала мати Маска Мей, яка заборонила йому лізти у бійку.

Варто зазначити, що у можливому бою букмекери вважають, що Маска має близько 30% на перемогу в бою. Тобто їх фаворитом все ж таки є Цукерберг.