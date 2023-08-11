Епічна локація: Маск та Цукерберг обрали легендарне місце для поєдинку

Бій може відбутися наприкінці серпня

Мільярдер Ілон Маск проведе бій із підприємцем Марком Цукербергом у Колізеї, про що раніше вже з’являлася інформація.

Про це глава Tesla та SpaceX написав на своїй сторінці у Twitter.

За його словами, організацією поєдинку займатиметься не UFC.

"Бій буде організований мною та організацією Цукерберга. Онлайн-трансляцію забезпечить його і моя платформи. У кадрі буде Стародавній Рим. Я розмовляв з прем’єр-міністром Італії та міністром культури країни. Вони погодилися на епічну локацію. Все, що відбувається, буде шаною минулому і сьогоденню Італії", — зазначив він.

Також ЗМІ опублікували ймовірну дату проведення поєдинку. Він може відбутися 26 серпня – у цей день свій бій проведе український боксер Олександр Усик.

Цікаво, що Колізей давно доступний для проведення платних заходів. Регулярно їх проводять у благодійних цілях.

Нагадаємо, 22 червня Цукерберг погодився провести бій проти Маска. Засновник Tesla викликав опонента на бій після того, як дізнався про його плани запустити додаток конкурент Twitter, яким володіє Маск.

Раніше "Телеграф" писав про те, що проти такого бою виступає мати власника Tesla.