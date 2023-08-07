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Цукерберг запропонував Маску дату бійки, але купувати попкорн ще зарано

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
Дата публікації
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Словесне протистояння двох гігантів триває вже не перший місяць Новина оновлена 07 серпня 2023, 09:23
Словесне протистояння двох гігантів триває вже не перший місяць. Фото Колаж

На думку букмекерів, у гіпотетичному бою із Цукербергом Маск має 30% шансів на успіх

Наприкінці червня відомий американський мільярдер Ілон Маск викликав на бій генерального директора Meta Марка Цукерберга. Той погодився і нещодавно запропонував дату – 26 серпня.

Про це Цукерберг повідомив у Threads.

Він зазначив, що запропонував Маску провести бій 26 серпня, проте його відповіді не одержав.

Нагадаємо, все почалося з того, що Маск розлютився на Цукерберга через запуск нової соцмережі Threads. Він написав у Twitter про те, що він "готовий до бійки в клітці" із Цукербергом. Глава Facebook не розгубився і відповів постом "надішліть мені місце розташування". І отримав його — "Октагон у Вегасі".

Варто зазначити, що октагон – це мат для змагань та обгороджена територія, що використовується для боїв Ultimate Fighting Championship (UFC). UFC базується у Лас-Вегасі, штат Невада.

Незабаром у справу втрутилася мати Ілона Мей Маск, яка заборонила сину битися, запропонувавши альтернативу — поєдинок на словах. Його переможцем стане той, хто "виявиться смішніше".

Проте словесне протистояння між Маском і Цукербергом на очах усього світу продовжилося. У липні Маск викликав Цукерберга ще й на змагання з виміру довжини статевого органу.

Примітно, що у можливому бою букмекери вважають, що Маск має близько 30% на перемогу в бою. Тобто їх фаворитом все ж таки є Цукерберг.