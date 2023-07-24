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"Х вам, а не Twitter": у мережі хейтять Ілона Маска за новий логотип замість синьої пташки

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Через нововведення Ілон Маск нарвався на критику Новина оновлена 24 липня 2023, 15:11
Через нововведення Ілон Маск нарвався на критику. Фото Колаж "Телеграфу"

Користувачі мережі не оцінили зміни

У популярній соціальній мережі Twitter, яка належить американському мільярдеру Ілону Маску, провели ребрендинг. Логотип звичної всім пташки було змінено на літеру Х на чорному фоні.

Нововведення Маск раніше анонсував на своїй офіційній сторінці у "Твіттері".

Так тепер виглядає логотип.

"Незабаром ми попрощаємося з брендом Twitter і поступово, з усіма пташками. "Якщо сьогодні ввечері буде опубліковано досить якісний логотип X, завтра ми опублікуємо його по всьому світу", — написав 23 липня власник соцмережі.

Через деякий час він опублікував новий логотип Twitter — коротке відео з миготливою літерою X на чорному фоні.

До речі, у соціальних мережах зовсім не оцінили змін, яких сам Ілон Маск у захваті. Користувачі цієї соціальної мережі в коментарях зазначили, що значок пташки був пізнаваним і звичним для кожного, а тому не варто його міняти. І лише одиниці написали, що новий логотип справді виглядає сучаснішим і оновлення "Твіттеру" все ж таки було потрібне.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що влітку 2023 року компанія Meta Марка Цукерберга запустила нову соціальну мережу Threads, яка стала конкурентом "Твіттеру". За перші кілька годин у ній зареєструвалося понад 2 млн осіб. Незабаром на це відреагував Ілон Маск і закотив справжній скандал, заявивши, що подасть до суду на "Мету". Відповідний лист вже був відправлений до офісу компанії.

Теги:
#Твіттер #Логотип #Ребрендинг #Ілон Маск #Реакція мережі