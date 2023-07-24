"Х вам, а не Twitter": в сети хейтят Илона Маска за новый логотип вместо синей птички

Пользователи сети не оценили изменения

В популярной социальной сети Twitter, которая принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску, провели ребрендинг. Логотип привычной всем птички был изменен на букву Х на черном фоне.

Нововведение Маск ранее анонсировал на своей официальной странице в "Твиттере".

Так теперь выглядит логотип.

"Скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и постепенно, со всеми птичками. "Если сегодня вечером будет опубликован достаточно качественный логотип X, завтра мы опубликуем его по всему миру", — написал 23 июля владелец соцсети.

Спустя некоторое время он опубликовал новый логотип Twitter — короткое видео с мигающей буквой X на черном фоне.

К слову, в социальных сетях совсем не оценили изменений, от которых сам Илон Маск в восторге. Пользователи этой социальной сети в комментариях отметили, что значок синей птички был узнаваемым и привычным каждому, а потому не стоило его менять. И лишь единицы написали, что новый логотип действительно выглядит современнее и обновление "Твиттеру" все же требовалось.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что летом 2023 года компания Meta Марка Цукерберга запустила новую социальную сеть Threads, которая стала конкурентом "Твиттеру". За первые несколько часов в ней зарегистрировалось более 2 млн человек. Вскоре на это отреагировал Илон Маск и закатил настоящий скандал, заявив, что подаст в суд на "Мету". Соответствующее письмо уже было отправлено в офис компании.