Цукерберг предложил Маску дату драки, но покупать попкорн еще рано

По мнению букмекеров, в гипотетическом бою с Цукербергом Маск имеет 30% шансов на успех

В конце июня известный американский миллиардер Илон Маск вызвал на бой генерального директора Meta Марка Цукерберга. Тот согласился и недавно предложил дату — 26 августа.

Об этом Цукерберг сообщил в Threads.

Он отметил, что предложил Маску провести бой 26 августа, однако его ответа не получил.

Напомним, все началось с того, что Маск разозлился на Цукерберга из-за запуска новой соцсети Threads. Он написал в Twitter о том, что он "готов к драке в клетке" с Цукербергом. Глава Facebook не растерялся и ответил постом "отправьте мне местоположение". И получил его — "Октагон в Вегасе".

Стоит отметить, что октагон — это мат для соревнований и огороженная территория, используемая для боев Ultimate Fighting Championship (UFC). UFC базируется в Лас-Вегасе, штат Невада.

Вскоре в дело вмешалась мать Илона Мэй Маск, которая запретила сыну драться, предложив альтернативу — поединок на словах. Его победителем станет тот, кто "окажется смешнее".

Однако словесное противостояние между Маском и Цукербергом на глазах у всего мира продолжилось. В июле Маск вызывал Цукерберга еще и на соревнование по измерению длины полового органа.

Примечательно, что в возможном бою букмекеры считают, что у Маска есть около 30% на победу в бою. То есть их фаворитом все же является Цукерберг.