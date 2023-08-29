"Почему я должен идти воевать?": Маляр рассказала о новой попытке россиян подорвать мобилизацию в Украине

Украинцы не должны вестись на вражескую пропаганду

Российские пропагандисты вернулись к ИПСО 2014 года и пытаются посеять споры внутри украинского общества. Все чаще стал звучать нарратив о том, почему кто-то должен идти воевать, пока в военкомате сидят взяточники.

Подробнее об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, мобилизация для нашей страны сейчас — фундамент обороны, но россия пытается дискредитировать этот процесс.

Пропагандисты обратили внимание на взяточников и других злоумышленников, которых все чаще стали разоблачать в ТЦК по всей Украине. Но несмотря на то, что правоохранители занялись этими случаями, россияне пытаются рассорить украинцев на этой почве.

"Россияне взяли это на вооружение и потом нам сюда заносят свою дискуссию. Многие украинцы спрашивают: "Почему я буду умирать, защищать отечество, когда в военкомате сидит взяточник?" — это искаженный и нелогичный нарратив", — отметила Анная Маляр.

Она добавила, если есть взяточник, то он должен понести наказание и это не обсуждается. Но любовь к родине и защита своего дома — вещи безусловные и не имеют никаких причинно-следственных связей с теми, кто совершает преступления. Анна Маляр добавила, что украинское общество не должно вестись на эту уловку россиян.

"Я всегда привожу пример, как мы любим родителей или детей. Это безусловная любовь, а не потому, что кто-то, где-то, что-то делает. Такие нарративы мы сами должны обнаруживать и не становиться разносчиками российских ИПСО", — подытожила замминистра.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, ждать ли украинцам усиления мобилизации. В Верховной Раде напомнили, что потери ВСУ необходимо восполнять.