Вы не поверите: путинский пропагандист соловьев "назначил" убийцу пригожина и насмешил сеть

На новый "перл" пропагандиста уже отреагировали в сети

В россии еще не закончили расследование по делу о крушении самолета главаря ЧВК "Вагнера" евгения пригожина, но путинские пропагандисты уже "назначили" виновных. Ими оказался весьма неожиданный украинец.

Так известный российский пропагандист владимир соловьев в эфире своего шоу пришел к выводу, что самолет, на котором по предварительным данным, летел пригожин, было якобы выгодно уничтожить Малюське (министр юстиций Украины). "Железным" доводом путинского приспешника оказалось то, что такое убийство "в духе бандеровцев".

Стоит отметить, что, вероятно, в попытках "отмазать" владимира путина, которого, к слову, называли будущим убийцей пригожина еще за несколько месяцев до этого, соловьев спутал Малюську с Малюком - главой СБУ, известного своими дерзкими операциями, например, по подрыву Крымского моста.

На новый "перл" пропагандиста уже отреагировали в сети.

Напомним, ранее мы писали о том, что вечером 23 августа бизнес-джет Embraer, принадлежащий главарю ЧВК "Вагнера" евгению пригожина, совершал рейс Москва – Санкт-Петербург. Спустя менее десяти минут после взлета самолет упал около населенного пункта Куженкино. В результате крушения погибли десять человек, трое из которых являлись членами экипажа. По данным Росавиации, среди погибших также сам пригожин и его заместитель.