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Черные "Газели" и перекрытый въезд в деревню: что происходит на месте смерти пригожина (фото, видео)

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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На месте крушения самолета пригожина работают криминалисты Новость обновлена 24 августа 2023, 08:31
На месте крушения самолета пригожина работают криминалисты. Фото Коллаж "Телеграфа"

Въезд в деревню Куженкино Тверской области перекрыли постом ДПС

На месте крушения частного самолёта Embraer Legacy 600, принадлежавшего главарю ЧВК "Вагнера" евгению пригожину, продолжают работать криминалисты. В машинах ритуальных услуг на судмедэкспертизу начали вывозить тела погибших.

По предварительной информации, эти тела будут везти в тверской морг, который расположен на улице Бобкова. Об этом в четверг, 24 августа, пишет Telegram-канал SHOT.

"Две чёрные "газели" заехали на огороженную территорию в 4:30 и выехали в 6 утра. По предварительным данным, их повезут в тверской морг на улице Бобкова. Там находится бюро судебной экспертизы. На месте авиакатастрофы до сих пор работают криминалисты", — говорится в сообщении.

Российские СМИ тем временем пишут, что на данный момент въезд в деревню Куженкино Тверской области, где упал самолет, перекрыли постом ДПС.

Отмечается также, что сервис flightradar опубликовал отчёт о крушении бизнес-джета. Согласно его данным, 23 августа, в 18:10 борт поднялся на высоту 8,5 километра над Тверью. Далее было девять минут горизонтального полёта и набор высоты до 9,1 километра. В 18:19 самолет начал падать и связь с ним прервалась.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что бизнес-джет Embraer с бортовым номером RA-02795, принадлежащий главарю ЧВК "Вагнера" евгению пригожина, совершал рейс Москва – Санкт-Петербург. Спустя менее десяти минут после взлета самолет упал около населенного пункта Куженкино. В результате крушения погибли десять человек, трое из которых являлись членами экипажа. По данным Росавиации, среди погибших также сам пригожин и его заместитель.

Теги:
#Россия #Самолет #Крушение #Евгений Пригожин #ЧВК Вагнера