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Чорні "Газелі" та перекритий в’їзд до села: що відбувається на місці смерті пригожина (фото, відео)

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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На місці аварії літака пригожина працюють криміналісти Новина оновлена 24 серпня 2023, 08:31
На місці аварії літака пригожина працюють криміналісти. Фото Колаж "Телеграфу"

В’їзд у село Куженкіне Тверської області перекрили постом ДПС

На місці аварії приватного літака Embraer Legacy 600, який належав ватажку ПВК "Вагнера" євгену пригожину, продовжують працювати криміналісти. У машинах ритуальних послуг на судмедекспертизу почали вивозити тіла загиблих.

За попередньою інформацією, ці тіла везтимуть у тверський морг, розташований на вулиці Бобкова. Про це у четвер, 24 серпня, пише Telegram-канал SHOT.

"Дві чорні "газелі" заїхали на обгороджену територію о 4:30 і виїхали о 6-й ранку. За попередніми даними, їх повезуть до тверської моргу на вулиці Бобкова. Там знаходиться бюро судової експертизи. На місці авіакатастрофи досі працюють криміналісти", — йдеться у повідомленні.

Російські ЗМІ тим часом пишуть, що наразі в’їзд у село Куженкіно Тверської області, де впав літак, перекрили постом ДПС.

Зазначається також, що сервіс flightradar опублікував звіт про катастрофу бізнес-джету. За його даними, 23 серпня, о 18:10, борт піднявся на висоту 8,5 кілометра над Твер’ю. Далі було дев’ять хвилин горизонтального польоту та набір висоти до 9,1 кілометра. О 18:19 літак почав падати і зв’язок із ним перервався.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що бізнес-джет Embraer з бортовим номером RA-02795, що належить ватажку ПВК "Вагнера" Євгену пригожину, здійснював рейс Москва — Санкт-Петербург. Через десять хвилин після зльоту літак впав біля населеного пункту Куженкіно. Внаслідок краху загинули десять людей, троє з яких були членами екіпажу. За даними Росавіації, серед загиблих також сам пригожин та його заступник.

Теги:
#Росія #Літак #Крах #Євген Пригожин #ПВК Вагнера