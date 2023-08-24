На месте крушения самолета пригожина найдена его личная вещь

Детали происшествия продолжают устанавливать

На месте падения самолета Embraer ERG 135 с бортовым номером RA-02795 в Тверской области обнаружили мобильный телефон главаря российской частной военной компании "Вагнера" евгения пригожина, которому принадлежал этот бизнес-джет.

При этом среди погибших тело пригожина еще с точностью не идентифицировано. Об этом сообщает телекомпания Al Jazeera, ссылаясь на информацию от источника в ЧВК "Вагнер".

По данным из социальных сетей, в деревне, где произошло крушение самолета, сейчас работают криминалисты. С самого утра к месту происшествия приезжают черные "Газели" и вывозят тела погибших в морг.

Как уже известно, помимо евгения пригожина на борту должны были находиться: командир "Вагнера" дмитрий уткин, бойцы ЧВК сергей пропустин, евгений макарян и александр тотмин, николай матусеев, а также валерий чекалов, которого связывают со структурами пригожина.

Что известно о крушении пригожинского самолета на данный момент

23 августа из московского аэропорта Шереметьево в Петербург в 17:54 вылетел Embraer Legacy 600, принадлежащий евгению пригожину. На борту находилось 10 человек. При этом, как своим родственникам сообщала стюардесса, рейс по каким-то причинам задерживался.

Затем в 18:10 самолет поднялся на 8,5 км над Тверью, а спустя девять минут начал падать. За 22 секунды он потерял высоту на 2,5 км. В 18:20 бизнес-джет пропал с радаров.

Как оказалось, пригожинский самолет упал возле села Куженкино Тверской области. Местные жители заявляют, что перед крушением слышали несколько громких хлопков. Также очевидцы сообщают, что самолет буквально разбросало в разные стороны примерно на пять км.

Спустя некоторое время Росавиация раскрыла список людей, которые находились на борту. По ее данным, там должен был присутствовать и сам пригожин. Вместе с ним были его заместитель, командир "Группы Вагнера" и, предположительно, охранники пригожина.

Все 10 тел обнаружили на месте падения самолета. Однако опознать их пока не удалось. В результате происшествия они получили настолько сильные повреждения, что опознавать некоторых из них предстоит по ДНК и "косвенным признакам".

В то же время в аэропорту Шереметьево было введено особое распоряжение: с выходных на дежурство вызвали всех сотрудников, которые отвечают за безопасность.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские СМИ распространяют информацию, что евгений пригожин находился в самолете во время его крушения.