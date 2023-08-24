На місці аварії літака пригожина знайдено його особисту річ

Деталі події продовжують встановлювати

На місці падіння літака Embraer ERG 135 з бортовим номером RA-02795 у Тверській області виявили мобільний телефон ватажка російської приватної військової компанії "Вагнера" євгена пригожина, якому належав цей бізнес-джет.

При цьому серед загиблих тіло пригожина ще з точністю не ідентифіковано. Про це повідомляє телекомпанія Al Jazeera, посилаючись на інформацію від джерела у ПВК "Вагнер".

За даними із соціальних мереж, у селі, де сталася аварія літака, зараз працюють криміналісти. З самого ранку до місця події приїжджають чорні "Газелі" та вивозять тіла загиблих у морг.

Як уже відомо, окрім євгенія пригожина на борту мали знаходитися: командир "Вагнера" Дмитро Уткін, бійці ЧВК сергій пропустин, євген макарян та олександр тотмін, микола матусеєв, а також валерій чекалов, якого пов’язують зі структурами пригожина.

Що відомо про аварію пригожинського літака на цей час

23 серпня з московського аеропорту Шереметьєво до Петербурга о 17:54 вилетів Embraer Legacy 600, що належить євгенію пригожину. На борту було 10 людей. При цьому, як своїм родичам повідомляла стюардеса, рейс із якихось причин затримувався.

Потім о 18:10 літак піднявся на 8,5 км над Твер’ю, а за дев’ять хвилин потому почав падати. За 22 секунди він втратив висоту на 2,5 км. О 18:20 бізнес-джет зник із радарів.

Як виявилось, пригожинський літак упав біля села Куженкіно Тверської області. Місцеві жителі заявляють, що перед катастрофою чули кілька гучних хлопків. Також очевидці повідомляють, що літак буквально розкидало у різні боки приблизно на п’ять кілометрів.

Через деякий час Росавіація розкрила список людей, які були на борту. За її даними, там мав бути присутнім і сам пригожин. Разом із ним були його заступник, командир "Групи Вагнера" та, ймовірно, охоронці пригожина.

Усі 10 тіл виявили на місці падіння літака. Проте впізнати їх поки що не вдалося. Внаслідок події вони отримали настільки сильні ушкодження, що впізнавати деяких з них належить за ДНК та "непрямими ознаками".

Водночас в аеропорту Шереметьєво було запроваджено особливе розпорядження: з вихідних на чергування викликали всіх працівників, які відповідають за безпеку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські ЗМІ поширюють інформацію, що євген пригожин перебував у літаку під час його аварії.