Ви не повірите: путінський пропагандист соловйов "назначив" вбивцю пригожина і насмішив мережу

На новий "перл" пропагандиста вже відреагували у мережі

В росії ще не закінчили розслідування у справі про аварію літака ватажка ПВК "Вагнера" євгена пригожина, але путінські пропагандисти вже "призначили" винних. Ними виявився дуже несподіваний українець.

Так відомий російський пропагандист володимир соловйов в ефірі свого шоу дійшов висновку, що літак, на якому за попередніми даними летів пригожин, було нібито вигідно знищити Малюські (міністр юстицій України). "Залізним" аргументом путінського поплічника виявилося те, що таке вбивство "у дусі бандерівців".

Варто зазначити, що, ймовірно, у спробах "відмазати" володимира путіна, якого, до речі, називали майбутнім убивцею пригожина ще за кілька місяців до цього, соловйов сплутав Малюську з Малюком - головою СБУ, відомого своїми зухвалими операціями, наприклад, підривом Кримського мосту.

На новий "перл" пропагандиста вже відреагували у мережі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ввечері 23 серпня бізнес-джет Embraer, що належить ватажку ПВК "Вагнера" євгену пригожину, здійснював рейс Москва — Санкт-Петербург. Через десять хвилин після зльоту літак впав біля населеного пункту Куженкіно. Внаслідок краху загинули десять людей, троє з яких були членами екіпажу. За даними Росавіації, серед загиблих також сам пригожин та його заступник.