Укр

В кремле утвердили новую "методичку": чем теперь будут пугать пропагандисты

Автор
Наталия Демедюк Наталия Демедюк
Дата публикации
Читати українською
Автор
Российские пропагандисты уже изучают новые утверждения, что будут играть на руку путину Новость обновлена 29 августа 2023, 09:16
Российские пропагандисты уже изучают новые утверждения, что будут играть на руку путину. Фото Коллаж "Телеграфа"

Для информационной войны против Украины в Москве уже выбрали новые темы

Украина переживает один из самых сложных периодов своей истории – времена полномасштабной войны с россией. И эта борьба не изолированный эпизод, а большая часть хронологии. На днях в кремле была утверждена тематика нового этапа информационной войны против Украины.

25 августа 2023 года в администрации российского диктатора состоялось совещание по поводу очередного этапа информационной войны в украинском и мировом медиапространствах, сообщает ГУР МО Украины. В мероприятии приняли участие первый заместитель руководителя администрации путина Сергей Кириенко, кремлевские "технологи" и представители медиаресурсов, которые привлечены к проведению операций в информационной сфере.

Во время совещания были утверждены конкретные нарративы, которые должны дискредитировать Украину и повлиять на ее партнеров в мире. В ближайшее время российская система дезинформации сосредоточится на использовании таких тем и нарративов — мобилизация, контрнаступление, коррупция, уныние партнеров и ниши.

"Меседжи о массовой мобилизации в Украине": вроде бы мобилизации будут подлежать все без исключения украинцы, независимо от пола, возраста, состояния здоровья; а также несовершеннолетние.

"Разочарование украинских партнеров": мнимые "договорняки" о "мире в обмен на территории"; фейковые политические соглашения: в частности, фабрикование материалов о якобы "тайной договоренности" киевского городского головы Виталия Кличко с представителями Республиканской партии США о поддержке его на предстоящих выборах Президента Украины.

"Дискредитация украинского контрнаступления, будто оно не имеет успехов" : вроде бы увеличение количества захоронений украинских воинов на примере кладбищ крупных городов; отсутствие успехов на фронте при больших потерях; тиражирование темы гибели местных Защитников в каждом регионе Украины; поиск виновных в воображаемых "провалах" ради дискредитации украинских военачальников и чиновников.

"Тотальная коррупция в Украине" с целью дискредитации власти: вроде бы государство не борется с коррупцией — "бюджет разворовывается, закупки не проводятся" и тому подобные нарративы, отсутствие наказаний для коррупционеров (несмотря на многочисленные факты, свидетельствующие об обратном).

"Прекрасная" жизнь на оккупированных территориях: вроде бы высокие зарплаты, низкие цены, обеспечение всем необходимым; "развитие" инфраструктуры, восстановление разрушенного жилья; "свободные" выборы в "единый день голосования" по законам РФ; "Украина отказывается от оккупированных территорий" с демонстрацией сфабрикованных документов; украинская власть вроде как "сдает" Купянск.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины настоятельно призывает не поддаваться враждебной пропаганде и соблюдать информационную гигиену, доверять только официальным источникам информации!

Ранее "Телеграф" писал, как в Крыму в умах детей стирают украинскую идентичность.

Теги:
#Кремль #методичка #ИПСО