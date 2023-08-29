В кремле утвердили новую "методичку": чем теперь будут пугать пропагандисты

Для информационной войны против Украины в Москве уже выбрали новые темы

Украина переживает один из самых сложных периодов своей истории – времена полномасштабной войны с россией. И эта борьба не изолированный эпизод, а большая часть хронологии. На днях в кремле была утверждена тематика нового этапа информационной войны против Украины.

25 августа 2023 года в администрации российского диктатора состоялось совещание по поводу очередного этапа информационной войны в украинском и мировом медиапространствах, сообщает ГУР МО Украины. В мероприятии приняли участие первый заместитель руководителя администрации путина Сергей Кириенко, кремлевские "технологи" и представители медиаресурсов, которые привлечены к проведению операций в информационной сфере.

Во время совещания были утверждены конкретные нарративы, которые должны дискредитировать Украину и повлиять на ее партнеров в мире. В ближайшее время российская система дезинформации сосредоточится на использовании таких тем и нарративов — мобилизация, контрнаступление, коррупция, уныние партнеров и ниши.

"Меседжи о массовой мобилизации в Украине": вроде бы мобилизации будут подлежать все без исключения украинцы, независимо от пола, возраста, состояния здоровья; а также несовершеннолетние.

"Разочарование украинских партнеров": мнимые "договорняки" о "мире в обмен на территории"; фейковые политические соглашения: в частности, фабрикование материалов о якобы "тайной договоренности" киевского городского головы Виталия Кличко с представителями Республиканской партии США о поддержке его на предстоящих выборах Президента Украины.

"Дискредитация украинского контрнаступления, будто оно не имеет успехов" : вроде бы увеличение количества захоронений украинских воинов на примере кладбищ крупных городов; отсутствие успехов на фронте при больших потерях; тиражирование темы гибели местных Защитников в каждом регионе Украины; поиск виновных в воображаемых "провалах" ради дискредитации украинских военачальников и чиновников.

"Тотальная коррупция в Украине" с целью дискредитации власти: вроде бы государство не борется с коррупцией — "бюджет разворовывается, закупки не проводятся" и тому подобные нарративы, отсутствие наказаний для коррупционеров (несмотря на многочисленные факты, свидетельствующие об обратном).

"Прекрасная" жизнь на оккупированных территориях: вроде бы высокие зарплаты, низкие цены, обеспечение всем необходимым; "развитие" инфраструктуры, восстановление разрушенного жилья; "свободные" выборы в "единый день голосования" по законам РФ; "Украина отказывается от оккупированных территорий" с демонстрацией сфабрикованных документов; украинская власть вроде как "сдает" Купянск.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины настоятельно призывает не поддаваться враждебной пропаганде и соблюдать информационную гигиену, доверять только официальным источникам информации!

Ранее "Телеграф" писал, как в Крыму в умах детей стирают украинскую идентичность.