"Воевать должны готовиться все": стоит ли украинцам иметь дома оружие и как опыт Израиля поможет нам в будущем

Военный эксперт о продолжительности конфликта и внедрении обязательной военной службы для женщин и мужчин

Украина переживает один из самых сложных периодов своей истории – времена полномасштабной войны с россией. И эта борьба не изолированный эпизод, а большая часть хронологии. Вероятность смены сознания россиян в восприятии нашего народа в ближайшей перспективе очень сомнительна. Конфликт может длиться долгое время, а его завершение пока загадка.

Все мы верим в победу Украины. Однако все чаще можем слышать мысли о важности внедрения опыта Израиля. Повседневная жизнь в нашей стране может выглядеть подобно этой ближневосточной стране: в постоянной угрозе, с высокими требованиями к стандартам безопасности, с ориентацией экономики на военные рельсы. А это также об оборудовании бомбоубежищ во всех образовательных учреждениях, строительстве нового жилья с комнатами безопасности, раннем оповещении и общей культуре поведения при воздушных тревогах.

В случае, если война затянется, готовность присоединиться к войску должна быть у всех. Это может стать толчком к изменению политики милитаризации и внедрению обязательной военной службы для всех граждан. Пока такая инициатива не нашла пути к парламентской реализации. Однако действительно ли это хорошая идея, и с чего начать?

Об этом мы поговорили с военным экспертом и полковником Сергеем Грабским. Он является первым и единственным из граждан Украины, награжденным высшей медалью Организации Североатлантического договора "За особые заслуги", выявленными во время службы в составе Тренировочной миссии НАТО в Ираке.

— Мы можем догадываться, что россия не изменит свою внешнюю политику по отношению к Украине. Как вы видите этот конфликт в дальнейшем? Согласны ли вы с тем, что он продолжит существовать в том или ином виде, даже если ВСУ выйдут на границы 1991 года?

— Моя ключевая позиция состоит в том, что до тех пор, пока в любом виде будет существовать субъект агрессии и иметь границы с нами — угроза для существования независимости Украины будет присутствовать.

Предположим, что русские войска покинули наши территории и провели демократические изменения, подобные тому, как происходили в начале 90-х годов. Тогда, если россия продолжает существовать как государство, то с большой долей вероятности мы говорим о том, что через некоторое время она вернется к своей агрессивной политике влияния на своих соседей.

— Сейчас мы видим все признаки затяжного конфликта, дальше нас ждет период "после войны", а угроза все равно останется. Нужно ли украинцам готовиться к тому, что рано или поздно воевать будут все?

— Да, только не надо готовиться к этому, а надо быть уже готовыми. Каждый из нас должен быть частью военной оборонной структуры Украины. Не важно, чем этот человек занимается, не может быть исключений ни для кого. Каждый гражданин Украины должен иметь определенное отношение к защите и обороне государства.

— Целесообразно ли перенять опыт Израиля в плане мобилизационных резервов?

— Если рассматривать самый плохой сценарий, то у нас есть только один способ сохранить существование нашей страны. И да, это способ подобный Израилю. Нам нужно максимально милитаризироваться.

* В Израиле служат все граждане, достигшие 18-летнего возраста, которые не имеют медицинских противопоказаний. После прохождения военной службы большинство солдат находится в резерве. За это время они могут учиться и овладевать новыми профессиями. Соответственно, средний возраст израильского студента-первокурсника составляет 23 года. В случае необходимости, каждый гражданин должен встать на оборону и отдать долг родине.

— А как насчет внедрения обязательных курсов военной подготовки для граждан? Иными словами, даже не военнообязанный человек должен знать основы медицинской помощи или некоторых базовых военных навыков.

– Это все решается через военную службу или альтернативную службу (невоенная служба – ред.). Остальные курсы и военные обучение, не имеющие военного государственного значения — будут подводить людей на уловки. То есть люди будут пытаться обойти это. Ибо когда у человека есть выбор, он вряд ли будет заниматься этим.

Поэтому я считаю, что полноценная военная служба должна быть закреплена как обязательная. Для всех и без исключений. Страна, в которой война и не имеющая обезопасенных сухопутных границ, не может полагаться исключительно на профессиональную армию. Мы всегда должны иметь определенный ресурс и пополнять свои оперативные резервы.

— То есть, нам нужна такая классическая срочная служба?

— Это не обязательно должна быть срочная служба в том виде, как она есть. Ведь все мы знаем, что за 6 месяцев нельзя достичь какого-нибудь профессионального уровня. Но именно так. Требуется срочная служба не менее года.

— Как вы думаете, должно ли государство изменить свою информационную политику относительно подготовки населения к длительному конфликту и привлечения к военной службе? Потому что на сегодня часть украинцев не хочет вступать в ряды Сил обороны.

— Я считаю, что основой государства и есть народ. И, во-первых, следует понимать, что уклонение от повестки — это уже нарушение закона. Во-вторых, украинцам нужно осознать реалии нашего времени и необходимость защиты своего дома. Каждый из нас защищает эту страну. Как говорится, государство – это просто инструмент политики.

Если не защищать страну, враг придет сюда и будет Буча в каждом населенном пункте. Поэтому это не только государство должно что-то делать, это все должны что-то понимать и делать. Например, в сельской общине должно быть понимание того, как организовать оборону, как там обеспечить мужчин в армию.

Давайте будем реалистами, экономика государства на сегодняшний день не позволяет нам из каких-то эфемерных складов и баз обеспечить экипировкой и оружием полностью всех. Это колоссальная задача, требующая годы напряженной работы. Поэтому информационная политика важна, но главное вкладывается в понимание каждого отдельного общества и каждого человека. И каждая семья должна осознать необходимость защиты тех достижений и имущества, что имеет.

— Разве хватило бы Украине инструкторского персонала, учебных материалов и других ресурсов, чтобы реализовать большее привлечение к службе?

— Никто не говорит, что изменение подхода к милитаризации должно произойти немедленно. Условно, если примут такое решение сегодня, то завтра ничего не изменится. В Израиле тоже армия не предстала в один день.

Чтобы вы понимали, в начале 50-х годов в Израиле рассматривался такой вопрос: могут ли евреи воевать в шабате? Поэтому это дело перспективное и стратегическое. Важно изменение сознания людей. И так же с детства нужно приучить, что каждый гражданин и гражданка – это элемент защиты страны.

— Собственно сейчас россия возвращает военную подготовку в школьную программу, которая многим нашим гражданам напоминает СССР. Но мы здесь в ситуации обороны. И, например, наш министр образования поддержал идею тренировок учителей, которые, в частности, будут учить школьников руководить дронами. По-вашему, насколько важно в школе проводить патриотическое воспитание с военным уклоном?

— Я вообще считаю, что рассказывать это все нужно из детского сада. Любой навык должен быть отработан. Иногда говорят, что есть такое понятие, как военная муштра, но я немного не об этом. Я об отработке моторных навыков определенных алгоритмов. То есть чтобы вы не думали, как вы получаете перевязочные пакеты и что дальше делать. Этот этап должен быть пропущен, потому что вы должны действовать автоматически. И это отрабатывается на постоянной практике.

Я вам честно говорю, что если я месяц не занимаюсь определенным делом, то потом беру турникеты и начинаю что-то вспоминать. Поэтому нужна и тренировка, и осознание, и моральная подготовка к тому, что в любой момент мы можем предстать в защиту.

И здесь еще одно дело. Украинцы должны быть хорошо вооружены, это немаловажный фактор. Есть историческая ситуация, когда резервисты Чехословакии в 1968 году бросились в свои базы, чтобы взять оружие и защищать страну, но когда они пришли, там уже стояли советы и другие страны Варшавского договора. Как вывод – они оказались безоружными. У нас есть пример Швейцарии, где резервист имеет оружие и полную экипировку на дому и он несет ответственность за это.

Поэтому оружие должно быть у всех, чтобы не повторилось та беда, которая была в Херсоне, когда ребята были вынуждены идти против танков с коктейлями Молотова. Сразу стоит отметить, что по примеру других стран уровень преступности в таких условиях не должен вырасти. На мой взгляд, оружие должно быть таким же элементом украинской семьи как телефон или телевизор.

— И все же, чтобы начать такие шаги и внедрить обязательное военное обучение, необходима нормативно-правовая база. Как вы думаете, состав нашей Верховной Рады способен на такие изменения?

– Это мы уже увидим. Мы сами выбирали эту власть, поэтому только наше общество должно быть способно на такие изменения. И их нужно начинать уже сегодня. А не ждать, чтобы ВР что-то за нас сделала. Так что нам нужно заложить безусловную необходимость обороны государства и работать на победу. Не останавливаться.