У кремлі затвердили нову "методичку": чим тепер лякатимуть пропагандисти

Для інформаційної війни проти України у Москві вже обрали нові теми

Україна переживає один із найскладніших періодів своєї історії – часи повномасштабної війни з росією. І ця боротьба є не ізольованим епізодом, а великою частиною хронології. Днями у кремлі затвердили тематику нового етапу інформаційної війни проти України.

25 серпня 2023 року в адміністрації російського диктатора відбулась нарада щодо чергового етапу інформаційної війни в українському та світовому медіапросторах, повідомляє ГУР МО України. У заході взяли участь перший заступник керівника адміністрації путіна сєрґєй кірієнко, кремлівські "технологи" та представники медіаресурсів, які залучені до проведення операцій в інформаційній сфері.

Під час наради затвердили конкретні наративи, які мають дискредитувати Україну та вплинути на її партнерів у світі. Відтак, найближчим часом російська система дезінформації зосередиться на використанні таких тем та наративів — мобілізація, контрнаступ, корупція, зневіра партнерів та ніші.

"Меседжі про масову мобілізацію в Україні": начебто мобілізації підлягатимуть всі без винятку українці, незалежно від статі, віку, стану здоров’я; а також неповнолітні.

"Зневіра українських партнерів у можливості перемоги": уявні "договорняки" про "мир в обмін на території"; фейкові політичні угоди: зокрема, фабрикування матеріалів про начебто "таємну домовленість" київського міського голови Віталія Кличка з представниками Республіканської партії США щодо підтримки його на майбутніх виборах Президента України.

"Дискредитація українського контрнаступу, ніби він не має успіхів": начебто збільшення кількості поховань українських воїнів на прикладі кладовищ великих міст; відсутність успіхів на фронті при великих втратах, тиражування теми загибелі місцевих Захисників у кожному регіоні України; пошук винних в уявних "провалах" заради дискредитації українських воєначальників та чиновників.

"Тотальна корупція в Україні" з метою дискредитації влади: начебто держава не бореться з корупцією – "бюджет розкрадається, закупівлі не проводяться" й тому подібні наративи, відсутність покарань для корупціонерів (попри численні факти, які свідчать про зворотнє).

"Прекрасне" життя на окупованих територіях: начебто високі зарплати, низькі ціни, забезпечення всім необхідним; "розвиток" інфраструктури, відбудова зруйнованого житла; "вільні" вибори в "єдиний день голосування" за законами рф; "Україна відмовляється від окупованих територій" з демонстрацією сфабрикованих документів; українська влада ніби як "здає" Куп'янськ.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України наполегливо закликає не піддаватися ворожій пропаганді та дотримуватися інформаційної гігієни, довіряти лише офіційним джерелам інформації!

Раніше "Телеграф" писав, як у Криму в розумах дітей стирають українську ідентичність.