"Чому я маю йти воювати?": Маляр розповіла про нову спробу росіян підірвати мобілізацію в Україні

Українці не повинні вестись на ворожу пропаганду

Російські пропагандисти повернулися до ІПСО 2014 року та намагаються посіяти суперечки всередині українського суспільства. Все частіше став звучати наратив про те, чому хтось має йти воювати, доки у військкоматі сидять хабарники.

Докладніше про це в ефірі телемарафону розповіла заступник міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, мобілізація для нашої країни зараз є фундаментом оборони, але росія намагається дискредитувати цей процес.

Пропагандисти звернули увагу на хабарників та інших зловмисників, яких дедалі частіше почали викривати до ТЦК по всій Україні. Але попри те, що правоохоронці зайнялися цими випадками, росіяни намагаються посварити українців на цьому ґрунті.

"Росіяни взяли це на озброєння і потім нам сюди заносять свою дискусію. Багато українців запитують: "Чому я помиратиму, захищатиму батьківщину, коли у військкоматі сидить хабарник?" — це спотворений і нелогічний наратив", — зазначила Ганна Маляр.

Вона додала, якщо є хабарник, то він має понести покарання й це не обговорюється. Але любов до батьківщини та захист свого дому — речі безумовні й не мають жодних причинно-наслідкових зв’язків із тими, хто чинить злочини. Ганна Маляр додала, що українське суспільство не повинно вестися на цей прийом росіян.

"Я завжди наводжу приклад, як ми любимо батьків чи дітей. Це безумовне кохання, а не тому, що хтось, десь, щось робить. Такі наративи ми самі повинні виявляти та не ставати розносниками російських ІПСО", - підсумувала заступник міністра.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чи чекати на українців посилення мобілізації. У Верховній Раді нагадали, що втрати ЗСУ необхідно поповнювати.