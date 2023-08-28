"Втрати потрібно поповнювати": в Раді розповіли, чи чекати українцям посилення мобілізації

В Україні відбуваються "абсолютно планові" мобілізаційні заходи

Мобілізація в Україні триває у плановому режимі. Будь-яких передумов для посилення призову немає.

Так, член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Вениславський в ефірі телемарафону зазначив, що з перших днів війни в Україні відбуваються "абсолютно планові" мобілізаційні заходи. Зокрема, пояснює він, тепер Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) вручають повістки тим військовозобов’язаним, військово-облікові спеціальності яких потрібні на фронті, на передовій лінії.

"В Україні на цей момент якихось необхідних передумов для збільшення кількості військовозобов'язаних для їх мобілізації немає. Все відбувається в тому плановому режимі, як відбувалось з перших днів війни", — сказав Веніславський.

При цьому він додав, що війна призводить до втрат — є загиблі та поранені військові, тому втрати потрібно поповнювати.

"Відповідно територіальні центри продовжують комплектувати ті військові підрозділи, які зазнали втрат. Окрім того, оскільки ми намагаємося сформувати ті резерви, які забезпечать швидке просування і деокупацію всієї території, формуються нові військові підрозділи. Їх також необхідно забезпечувати відповідними військовослужбовцями", — сказав нардеп.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що військовий аналітик пояснив, чи потрібна Україні додаткова мобілізація.