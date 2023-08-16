Росіяни затягують війну: військовий аналітик пояснив, чи потрібна Україні додаткова мобілізація

Ми не знаємо дуже важливої цифри: на який відсоток виконується план мобілізації в Україні

Якщо російська ставка на затягування війни "зіграє", Україні доведеться вдатися до "великої" мобілізації і призвати в армію ще мінімум 500 тисяч чоловік.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" сказав колишній командир штурмової роти в 24-му окремому батальйоні ЗСУ "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий.

За його словами, ворог сподівається виграти війну на виснаження.

"І у них є підстави так вважати, бо слабкою ланкою може виявитися Захід: як мінімум зменшить свою підтримку і як максимум взагалі відмовиться від неї. Як це сталося, до речі, в Кореї, де СРСР і США втомилися і вирішили, що треба закінчувати, а що про це думали самі корейці — ніхто не питав. І у разі, якщо росіянам вдасться затягнути війну, доведеться мобілізовувати ще дуже багато людей", – каже ветеран.

"Якщо наступна мобілізація м*скалів станеться ще під час активної фази війни: встигають восени добрати 300-400 тисяч мобіків і навесні привезти їх на фронт, то це можна компенсувати тільки аналогічного масштабу мобілізацією у нас. Щонайменше півмільйона українців мають бути готовими надягнути форму", – підкреслив військовий аналітик.

Крім того, українська масова мобілізаційна кампанія може початися вже восени.

"Ми не знаємо дуже важливої цифри: на який відсоток виконується план мобілізації в Україні. Мобілізацію у нас, так само як і в орків, ніхто не припиняв. Ми говоримо про велику хвилю у них, а щомісяця вони набирають 20-25 тисяч, тобто мала хвиля йде увесь час. І у нас так само. Тому якщо план виконується, то нема потреби в нових великих хвилях. А якщо серйозний недобір порівняно з планом, значить тоді, напевно, потрібно тяжко зітхнути і робити масову кампанію на осінь", – резюмував Євген Дикий.

Нагадаємо, 25 липня Держдума рф прийняла закон, за яким підвищено граничний вік призову на строкову службу в армію з 27 до 30 років. А от нижній поріг залишається незмінним: з 18 років. Також мобілізованим та призовникам в рф з моменту публікації повістки у спеціальному реєстрі заборонено виїзд за кордон.

* Першу частину великого інтерв’ю з Євгеном Диким читайте на сайті "Телеграф" у четвер, 17 серпня, вранці.