Угода з дияволом: чому Україна не може допустити "поганого миру" з рф

Пауза в бойових діях буде вигідною для агресора і згубною для нас

Останнім часом лідери західного світу дедалі частіше обговорюють шляхи досягнення миру в Україні. Саме цьому була присвячена зустріч радників з питань нацбезпеки та політичних директорів із понад 40 держав, що проходила 5 та 6 серпня в Саудівській Аравії. Після переговорів в Джидді Україна планує провести ще два саміти, один з яких передбачатиме залучення рф.

Український уряд наполягає на тому, що будь-які переговори з агресором можливі виключно після виведення російських військ з нашої території, а основою для них повинна стати "формула миру", представлена Володимиром Зеленським. Президент зазначає, що тиск на Україну з боку деяких держав щодо початку переговорів про "поганий мир" з ворогом триватиме, але не матиме сенсу, інакше "росія прийде в Європу тиснути на Європу".

Як довго Україна зможе опиратися схилянню до укладення "угоди з дияволом" і які наслідки матиме навіть тимчасове перемир'я не на наших умовах, "Телеграф" запитав у політичних та військових експертів.

Успіх контрнаступу вирішує все

Ще до повномасштабного вторгнення рф окремі держави неодноразово намагалися схилити Україну до компромісів на користь агресора, аби уникнути ескалації конфлікту. Подібні пропозиції не перестали висуватися політиками й після початку великої війни.

Так, екс-президент США Дональд Трамп заявляв, що Україні, можливо, доведеться поступитися частиною територій, щоб зупинити бойові дії, а президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва припустив "обговорення Криму", адже "Зеленський не може хотіти всього", а "світу потрібен спокій". Відповіддю України на подібні "миротворчі" наміри завжди була категорична відмова від укладання будь-яких угод з рф ціною втрати наших територій.

В якийсь момент пропозиції сісти за стіл переговорів з агресором стали настільки нав'язливими, що президент Зеленський підписав указ про неможливість перемовин з урядом рф, доки його очолює володимир путін. З ходом повномасштабної війни дана позиція України лише укріпилася, про що днями заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Жодних компромісних позицій на кшталт "негайних припинень вогню" та "переговорів тут і зараз", що дають росії час залишатися на окупованих територіях, бути не може. Лише виведення російських військ за кордони 1991 року. Не треба ілюзій: будь-який "Мінськ-3" лише продовжить війну в майбутньому. Саме "відмова від ілюзій" відбувається сьогодні в багатьох країнах, які ще вчора неправильно оцінювали росію та її намір "убити" міжнародне право…"— заявив Подоляк.

Водночас, за словами політичного експерта Олександра Кочеткова, рішучість намірів Заходу будь що принести мир в Україну буде залежати від подій на фронті. Велику роль у сприйнятті ситуації відіграє хід контрнаступу, гучне анонсування якого спочатку зіграло на руку Україні, а тепер загрожує "розчаруванням" міжнародних партнерів і втратою віри у нашу перемогу.

Інформаційна кампанія перед початком контрнаступальної операції мала потужний ефект і навіть змусила кремль розглядати варіант відмови від частини вже захоплених територій в обмін на Крим. Проте просування ЗСУ виявилось менш динамічним, аніж очікувалося, що дало рф надію на збереження окупованих територій, каже політолог.

Реагуючи на саміт у Джидді, в рф заявили, що стежать за обговореннями, але "на такій основі мирне врегулювання неможливе". А спікер МЗС Марія Захарова по-хамськи назвала формулу миру Зеленського "безглуздим ультиматумом росії, спрямованим на затягування бойових дій".

"Тепер під час переговорів буде йтися вже не про схиляння України до компромісів, а про фіксацію сьогоднішньої ситуації на фронті, що призведе до серйозних територіальних втрат для нас. Позиція Заходу буде наступною: ми дали вам усе, що ви просили, контрнаступ відбувся, якщо результату нема — почнемо домовлятися. Неофіційним "дедлайном" для цього вважається осінь 2023 року, адже з настанням холодів темп бойових дій знизиться.

Це навіть не шантаж з боку Заходу, а свого роду умови. Вони в принципі не розуміють, що це війна на знищення — або ми росію, або вона нас — для них війна завжди має політичну складову і веде до переговорів. Насправді ж, росія вважає, що вона не може існувати, доки існує Україна", — каже Олександр Кочетков в коментарі "Телеграфу".

Подібний сценарій є вкрай вигідним для росії, адже укладення перемир'я дасть кремлю час добудувати заводи з виробництва БПЛА, провести чергову хвилю мобілізації і наступати на Україну з новими силами, впевнений політичний експерт.

Водночас, успіхи ЗСУ в ході контрнаступальної операції, за кожним етапом якої в Європі і США уважно стежать, можуть переконати міжнародну спільноту зачекати зі схилянням нас до "мирного врегулювання" і продовжити потужну військову підтримку України.

Втома світу від війни — міф, а Україні не можна зупинятися

У тому, що росія буде повертатися з війною в Україну доти, доки наша держава не припинить своє існування, впевнений і військовий експерт Дмитро Снєгирьов. Вже зараз позиція кремля полягає у тому, що всі території, "включені" до складу рф фейковим указом путіна, повинні залишитись під її контролем.

Враховуючи, що йдеться про так звані "ЛНР", "ДНР", Запорізьку і Херсонську області, майже половину з яких контролюють ЗСУ, москва надсилає Україні чіткий сигнал: бойові дії в цих районах не припиняться до повної окупації або ж визволення територій. Ба більше, з часом апетити агресора будуть лише зростати.

"Сам факт існування незалежної України — червона ганчірка для росії. Вони не зупиняться, поки наша держава не зникне з карти світу або поки ми не переможемо їх. Тому, якщо ми погодимось на якесь перемир'я, це буде означати, що ультиматум росії спрацював і вони отримають час на реалізацію подальшого сценарію зі знищення нашої держави.

Хороша новина полягає у тому, що на саміті в Джидді усі 40 учасників обговорення погодились з неприпустимістю територіальних посягань рф і визнали, що Україна повинна зберегти свої землі у міжнародно визнаних кордонах", — каже експерт в коментарі "Телеграфу".

Жодних ознак тотальної втоми Заходу від війни в Україні та намірів зменшити обсяги військової допомоги — нема, зазначає Дмитро Снєгирьов. Подібні наративи є частиною російської пропаганди, спрямованої на деморалізацію України та її зневіру у власних силах, аби примусити нас сісти за стіл переговорів на вигідних кремлю умовах.

Експерт нагадав, що днями Німеччина і США заявили про черговий етап виділення військово-технічної допомоги Україні. Ба більше, розглядається можливість надання пакету розширеної військово-економічної допомоги на суму близько 40 млрд доларів.

"Військовий аспект полягає у тому, що контрнаступ продовжується і має певні успіхи, а партнерська допомога надається регулярно. Політичний — у тому, що в світі стає дедалі менше нейтральних країн (в тому числі — завдяки саміту в Джидді), а позиція Заходу залишається незмінною — жодних переговорів про Україну без України бути не може", — зазначив Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Єрмак спростував інформацію, що з’явилася в мережі, про нібито готовність до переговорів Києва з москвою без попереднього виведення військ рф із окупованих наших територій.