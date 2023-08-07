"Буде ще важче": українцям радять підготуватися до складної зими

Зима в Україні буде важкою, росіяни намагатимуться знищити всю енергоструктуру

Війна в Україні триває вже 530 днів і суттєво затягнулася. Росіяни не сподіваються вже отримати в Україні хоч що-небудь, тому їхня мета — тотальне знищення. Наразі для ворога актуально знищити хлібну інфраструктуру, а восени знову стане актуальною енергетика.

Таку думку в інтерв’ю висловив військовий та політичний аналітик Євген Дикий. За його словами, потрібно морально готуватись до повних блекаутів.

Станом на минулий рік Україна мала 100% енергосистеми, але за зиму ворог зумів знищити 70%. Україна спромоглася витримати на тих 30%, які залишилися, але за літо вдалося відновити лише 20–25 % зруйнованих об’єктів енергетичної інфраструктури.

"Фактично ми вступаємо в нову зиму з приблизно половиною тієї енергосистеми, яка була минулого року. Відповідно, якщо у нас була ціла і з неї знищили 70%, а зараз у нас одразу 50%, то цілком можливо, що її зможуть знищити практично всю. Є шанс, що цієї зими росіяни на деякий час досягнуть повних блекаутів", — заявив Євген Дикий.

За його словами, українці мають бути готові до цього морально та фізично. До того ж, Повітряні сили теж готуються, щоб відбивати максимальну кількість ворожих ракет і дронів. Україна — велика країна, саме через це ворогу не вдалося минулої зими знищити всю енергосистему, але й небо над великою країною закрити повністю важче.

Євген Дикий радить українцям, які минулої зими закупилися генераторами та зарядними станціями, нікуди їх не дівати. А тим, хто ще не підготувався до відключень, краще запастися всім необхідним уже зараз.

"Потрібно зрозуміти один момент. Не буде такого, що стався перелом і нам далі ставатиме все легше і легше. Тут динаміка протилежна — нам ставатиме все важче і важче до моменту, поки ворог остаточно не зламається і далі понесеться обвалом. Тобто, не буде поступового полегшення, навпаки, найскладніше буде перед перемогою", — резюмував політичний аналітик.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що енергетики лякають українців важкою зимою, а синоптики розповіли чого очікувати від погоди.