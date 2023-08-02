Загроза відключень світла в серпні зросла: названо найбільш "гарячі" дати

Енергосистема України перебуває в процесі відновлення

Літній пік енергоспоживання, зазвичай, спостерігається між двадцятими числами липня та серединою серпня. Цього року його прогнозують приблизно з 12 по 18 серпня.

Такий прогноз "Телеграфу" дав директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Він додав, що якщо споживання електрики зросте, ймовірність відключень електроенергії підвищиться. Проте для масових блекаутів у серпні, на думку Харченка, підстав немає.

"Але, якщо споживання зростатиме, перекривати його не буде ресурсів, є підстави казати про те, що можуть бути відключення", — зазначив директор Центру досліджень енергетики.

Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфа": На піку енергоспоживання: чи варто українцям готуватися до нових відключень світла?

А тим часом на Україну насувається спека — з 4 по 8 серпня очікується період аномально спекотної погоди, максимальна температура повітря вдень може досягти +36…+41 градус, а вночі прогнозується +20…+26 градусів. Прохолодніше буде у західних областях.

Також "Телеграф" розповідав, чи чекати українцям ще одного підвищення тарифів на світло цього року.