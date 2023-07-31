Відключення світла будуть тривалішими: українців попередили про проблеми взимку

Багато чого залежатиме від температури повітря взимку

Через серйозні збитки, які російські обстріли завдали українській енергосистемі, відключення електрики майбутньої зими можуть бути тривалішими, ніж попередньою.

Як розповів в ефірі марафону новин співзасновник Фонду енергетичних стратегій Юрій Корольчук, попередня зима була відносно теплою, а тому це дозволило компенсувати навантаження на енергосистему.

Якщо буде зима як зима, тоді відключення будуть довшими. Тобто якщо ми раніше бачили графіки 4/4, 6/6, то я думаю, тут графіки можуть бути такі, що, наприклад, 10 годин не буде електроенергії, 5 годин буде електроенергія", — сказав він.

При цьому в "Укренерго" поки не можуть сказати, чи взимку будуть нові відключення світла, проте попереджають, що складні дні можуть настати вже найближчим часом.

За словами голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького, у серпні найбільша кількість українських електростанцій піде у ремонт.

"Особливо важкими будуть найближчі тиждень-два. Але поки що ми не прогнозуємо відключення споживачів. Розраховуємо, що впораємося зі збільшеним навантаженням на енергосистему навіть в умовах зменшеної кількості блоків електростанцій у роботі", — зазначив він.

При цьому у відомстві закликають українців не забувати про необхідність економити електрику.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" поговорив з експертами в галузі енергетики та дізнався, чого українцям чекати від світла цієї зими.