Отключения света будут более длительными: украинцев предупредили о проблемах зимой

Много чего будет зависеть от температуры воздуха зимой

Из-за серьезного ущерба, которые российские обстрелы нанесли украинской энергосистеме, отключения электричества грядущей зимой могут быть более продолжительными, чем предыдущей.

Как рассказал в эфире марафона новостей соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук предыдущая зима была относительно теплой, а потому это позволило компенсировать нагрузку на энергосистему.

"Если будет зима как зима, тогда отключения будут длиннее. То есть если мы раньше видели графики 4/4, 6/6, то я думаю, здесь графики могут быть такие, что, например, 10 часов не будет электроэнергии, 5 часов будет электроэнергия", — сказал он.

При этом в "Укрэнерго" пока не могут сказать, будут ли зимой новые отключения света, однако предупреждают, что сложные дни могут наступить уже в ближайшее время.

По словам главы правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, в августе наибольшее количество украинских электростанций уйдет в ремонт.

"Особенно тяжелыми будут ближайшие неделя-две. Но пока мы не прогнозируем отключения потребителей. Рассчитываем, что справимся с возросшей нагрузкой на энергосистему даже в условиях уменьшенного количества блоков электростанций в работе", — отметил он.

При этом в ведомстве призывают украинцев не забывать о необходимости экономить электричество.

Напомним, ранее "Телеграф" поговорил с экспертами в области энергетики и узнал, чего украинцам ждать от света этой зимой.