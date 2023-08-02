Угроза отключений света в августе возросла: названы самые "горячие" даты

Энергосистема Украины находится в процессе восстановления

Летний пик энергопотребления обычно наблюдается между двадцатыми числами июля и серединой августа. В этом году его прогнозируют примерно с 12 по 18 августа.

Такой прогноз "Телеграфу" дал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Он добавил, что если потребление электричества вырастет, вероятность отключений электроэнергии повысится. Однако для массовых блекаутов в августе, по мнению Харченко, нет оснований.

"Но, если потребление будет расти, перекрывать его не будет ресурсов, есть основания говорить о том, что могут быть отключения", — отметил директор Центра исследований энергетики.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа": На пике энергопотребления: стоит ли украинцам готовиться к новым отключениям света?

Тем временем на Украину надвигается жара — с 4 по 8 августа ожидается период аномально жаркой погоды, максимальная температура воздуха днем может достичь +36…+41 градус, а ночью прогнозируется +20…+26 градусов. Прохладнее будет в западных областях.

Также "Телеграф" рассказывал, ждать ли украинцам еще одного повышения тарифов на свет в этом году.