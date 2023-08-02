Угроза отключений света в августе возросла: названы самые "горячие" даты
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Энергосистема Украины находится в процессе восстановления
Летний пик энергопотребления обычно наблюдается между двадцатыми числами июля и серединой августа. В этом году его прогнозируют примерно с 12 по 18 августа.
Такой прогноз "Телеграфу" дал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
Он добавил, что если потребление электричества вырастет, вероятность отключений электроэнергии повысится. Однако для массовых блекаутов в августе, по мнению Харченко, нет оснований.
"Но, если потребление будет расти, перекрывать его не будет ресурсов, есть основания говорить о том, что могут быть отключения", — отметил директор Центра исследований энергетики.
Подробнее читайте в материале "Телеграфа": На пике энергопотребления: стоит ли украинцам готовиться к новым отключениям света?
Тем временем на Украину надвигается жара — с 4 по 8 августа ожидается период аномально жаркой погоды, максимальная температура воздуха днем может достичь +36…+41 градус, а ночью прогнозируется +20…+26 градусов. Прохладнее будет в западных областях.
Также "Телеграф" рассказывал, ждать ли украинцам еще одного повышения тарифов на свет в этом году.