В Украину идет аномальная жара: синоптик назвал дату

Прохладной погодой украинцы наслаждались недолго, жара возвращается уже в первые дни августа

После периода дождей и прохлады в Украину возвращается тепло. Более того, уже в начале августа стоит ожидать аномальной жары.

Прогноз погоды на начало месяца озвучил украинский синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич "Телеграфу".

Так, в начале августа погодные условия в нашей стране будет обуславливать преимущественно неустойчивая и тёплая воздушная масса, поясняет синоптик. Поэтому в большинстве областей пройдут грозовые дожди, 1 и 2 августа местами не исключены сильные ливни с градом, а также шквалистые порывы ветра.

Постепенно, с 3-4 августа, произойдёт смена атмосферной циркуляции, на территорию Украины начнёт поступать жаркий и сухой воздух с центральных районов Азии и Ближнего Востока. В результате дожди отступят, а температурный фон существенно повысится вплоть до рекордных значений в отдельных областях. Некоторое ослабление жары и возобновление дождей стоит ожидать ближе к концу первой декады месяца, добавляет Кибальчич. Однако существенной и резкой смены воздушных масс пока что не предвидится.

Прогноз погоды в Украине на 1-3 августа

По словам метеоролога, период с 1 по 3 августа вероятность осадков будет наибольшей в центральных, западных областях, а также на севере Левобережья страны. В южной половине дожди будут отсутствовать, за исключением Одесской области, где 1 августа местами пройдут грозовые ливни. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах +13…+19 °С, днём максимальные значения достигнут отметки в +26…+32 °С. На юге ночью температура будет колебаться около +20 °С, днём +28…+34 °С.

Прогноз на 2.08.23. Карта УкрГМЦ

Прогноз погоды в Украине на 4-8 августа

С 4 по 8 августа ожидается период аномально жаркой погоды, при которой максимальная температура воздуха днём может достигнуть +36…+41 °С, а ночью окажется в диапазоне +20…+26 °С. Более низкая температура сохранится в западных областях Украины за счёт близости атмосферных фронтов, большего количества облачности и выпадения осадков в отдельные дни. Здесь ночью столбики термометров покажут +17…+22 °С, днём – от +27 до +33 °С.

"В связи с ожидаемой волной тропической жары, рекомендуем в указанные дни избегать длительного пребывания под солнцем, употреблять больше жидкости и не подвергать организм значительным физическим нагрузкам", — отмечает Кибальчич.

Прогноз на 4.08.23. Карта УкрГМЦ

Кроме того, сильная жара приведёт к росту пожарной опасности, особенно в южных, восточных и центральных областях. Поэтому синоптик призывает быть предельно осторожными при обращении с огнём, не разводить костры в лесной местности и на дачах.

На карте показано ожидаемое распределение температуры воздуха в Украине на воскресенье, 6 августа.

Прогноз погоды на 6 августа

Прогноз погоды в Украине на 9-10 августа

9 и 10 августа начнётся перестройка атмосферной циркуляции, что приведёт к развитию циклонической деятельности и существенному понижению температуры, начиная с западных и северных областей Украины. Ночью температурный фон снизится до +15…+20 °С, днём до +23…+28 °С. Дожди пройдут по всей стране, в западных, центральных и северных областях местами возможны сильные осадки с грозами и порывами ветра.

Ранее Игорь Кибальчич озвучил "Телеграфу" подробный прогноз погоды на август. Синоптик рассказал, когда аномальная жара пойдет на спад и в Украину придут дожди.