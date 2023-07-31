Облачность и увеличение температуры: с какой погодой завершится июль и начнется август в Украине

Ветры в ближайшие дни не будут беспокоить украинцев

Июль сумел порадовать граждан погодными "качелями", потому что приносил в Украину дожди, грозы, ветер и небольшое похолодание. Однако в конце второго месяца лета и начале третьего природа решила все изменить и теперь большинство городов страны ждут облачную погоду.

Хотя в некоторых областных центрах по-прежнему пройдут небольшие дожди, сообщает Meteofor.

Погода во Львове на 31 июля — 1 августа

На западе Украины солнце и облака в течение двух дней будут постоянно сменять друг друга. В понедельник днем возможен мелкий дождь. Днем воздух прогреется до +24…27 °C, а ночью остынет до +12…15 градусов. В течение двух дней будет дуть свежий ветер, его максимальная скорость достигнет 8 м/с.

Погода во Львове на 31 июля — 1 августа

Погода в Киеве на 31 июля — 1 августа

В столице страны синоптики обещают облачную, иногда дождливую погоду. В частности, в понедельник ночью прошли дожди, в течение дня их не предполагается, но вечером возобновятся. Во вторник днем солнце будет греть регион. Температура воздуха днем будет достигать 24…28 градусов тепла, а ночью опустится до +17…18 °C. 31 июля дует слабый ветер, его скорость достигает 5 м/с. На следующий день ветер будет ослабевать до 4 м/с.

Погода в Киеве на 31 июля — 1 августа

Погода в Харькове на 31 июля — 1 августа

Этот областной центр ожидает стабильно пасмурную погоду с осадками. В понедельник дожди прогнозируются утром, а во вторник вечером. Днем температура в городе поднимется до 27...28 градусов тепла. В ночное время отметки термометров опустятся до +18 °C. В понедельник дует умеренный ветер — 7 м/с, а во вторник будет ослабевать до слабых 5 м/с.

Погода в Харькове на 31 июля — 1 августа

Погода в Донецке на 31 июля — 1 августа.

На востоке Украины синоптики обещают переменную облачность. Солнце иногда будет выглядывать из-за облаков в течение двух дней. Температура воздуха днем поднимется до 29...31°C. Ночью отметки термометров покажут +17…18 градусов. В понедельник-вторник будет дуть умеренный ветер, 6 м/с.

Погода в Донецке на 31 июля — 1 августа

Погода в Днепре на 31 июля — 1 августа

В начале недели над Днепром также нависли тучи, но без осадков. Днем столбики термометров достигнут отметок +29 °C, а ночью будут падать до 20 градусов тепла. Ветер в понедельник дует умеренный, максимальная скорость которого достигает 7 м/с, а во вторник будет ослабевать до слабых 4 м/с.

Погода в Днепре на 31 июля — 1 августа

Погода в Одессе на 31 июля — 1 августа

На юге страны без осадков, но облачная погода сохранится в течение двух дней. Солнце будет иногда напоминать о себе и радовать Одессу своим теплом. Воздух днем прогреется до 26 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут +20 °C. В начале недели ожидается слабый ветер – 5 м/с.

Погода в Одессе на 31 июля — 1 августа

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе погоды в августе от Игоря Кибальчича.