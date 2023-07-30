Тепло, но с морозами: какой будет зима в Украине

Климат, который в прошлом году был на стороне украинцев, в этом году сделает то же самое

В прошлом году, когда россияне ракетными ударами уничтожили энергетическое оборудование, климат "поддержал" украинцев: зима стала одной из самых теплых в Украине за последние два столетия. В этом году ученые прогнозируют зимний сезон с похожей погодой.

Об этом "Телеграфу" рассказала климатолог Светлана Бойченко.

"Мы живем в условиях изменения климата , и изменения эти тяготеют к потеплению. А в зимний сезон больше теплело, поэтому в последние годы зимы в Украине теплые", — объясняет Светлана Бойченко.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института (УкрГМИ) Вера Балабух также считает, что суровой зимы не будет. Ведь сейчас потепление – это глобальный климатический тренд.

"Если говорить о климатических тенденциях относительно зимы, то мы видим, что с каждым годом зимы у нас становятся теплее. Более того, в течение последних нескольких лет метеорологической зимы как таковой вообще не наблюдалось. Например, прошлый февраль был аномально теплый, и эта тенденция сохраняется", — подчеркнула ученая.

Кроме того, на зиму сезона 2023/2024 приходит процесс изменения температур в Тихом океане, что влияет на погоду на значительной части планеты, в том числе и в Украине.

"Если говорить об атмосферных процессах, обусловливающих термический режим целого сезона, то здесь очень большую роль играет Эль-Ниньо и Ла-Ниньо, то есть южное колебание в Тихом океане. В течение последних трех лет, что уже непривычно долго, была длительная фаза Ла-Ниньо, то есть холодная фаза. А сейчас мы переходим в фазу Эль-Ниньо, а в годы с Эль-Ниньо отмечаются самые высокие температуры. Поэтому вероятность того, что и эта зима будет теплой, конечно же, повышается", — добавляет Балабух.

В то же время, теплая зима не означает, что комфортным будет каждый день сезона.

"На общем фоне теплых зим будут вкрапления прохладных периодов", — говорит Светлана Бойченко.

"Количество дней с достаточно низкой температурой существенно почти не меняется во многих регионах. И на фоне общей более высокой температуры, количество существенных похолоданий почти не меняется. Как будет распределяться температура в течение сезона, сказать сложно. Да, она может быть выше нормы на 1-2 градуса. Но, несколько дней может быть очень тепло, а потом два-три дня 25 градусов мороза. В среднем это будет выше нормы", — резюмирует Вера Балабух.

Больше о том, как ожидается погода этой зимой, читайте в статье на сайте "Телеграф": "Энергетики пугают украинцев тяжелой зимой: синоптики и ученые объяснили, будет ли климат на нашей стороне".

Как сообщал "Телеграф", ранее ученые также в целом прогнозировали украинцам аномальный август, — в частности, таким прогнозом делилась заведующая отделом климатических исследований Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова.