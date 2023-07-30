Тепло, але з морозами: якою буде зима в Україні

Клімат, який минулого року був на боці українців, цього року зробить те саме

Минулого року, коли росіяни ракетними ударами знищили енергетичне обладнання, клімат "підтримав" українців: зима стала однією з найтепліших в Україні за останні два століття. Цього року вчені прогнозують зимовий сезон зі схожою погодою.

Про це "Телеграфу" розповіла кліматолог Світлана Бойченко.

"Ми живемо в умовах зміни клімату, і зміни ці тяжіють до потепління. А в зимовий сезон теплішало найбільше, тому в останні роки зими в Україні теплі", — пояснює "Телеграфу" кліматолог Світлана Бойченко.

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) Віра Балабух також вважає, що суворої зими не буде. Адже зараз потепління — це глобальний кліматичний тренд.

"Якщо говорити про кліматичні тенденції щодо зими, то ми бачимо, що з кожним роком зи́ми у нас стають теплішими. Більше того, протягом останніх декількох років метеорологічної зими як такої взагалі не спостерігалося. Наприклад, минулий лютий був аномально теплий, і ця тенденція зберігається", — наголосила вчена.

Окрім того, на зиму сезону 2023/2024 припадає процес зміни температур в Тихому океані, що впливає на погоду на значній частині планети, в тому числі і в Україні.

"Якщо говорити про атмосферні процеси, які зумовлюють термічний режим цілого сезону, то тут дуже велику роль відіграє Ель-Ніньйо і Ла-Ніньйо, тобто південне коливання в Тихому океані. Протягом останніх трьох років, що вже незвично довго, була тривала фаза Ла-Ніньйо, тобто холодна фаза. А зараз ми переходимо в фазу Ель-Ніньйо, а в роки з Ель-Ніньйо відмічаються найвищі температури. Тому імовірність того, що і ця зима буде теплою, звісно ж, підвищується", — додає Балабух.

Водночас, тепла зима загалом не означає, що комфортним буде кожен день сезону.

"На загальному фоні теплих зим будуть вкраплення прохолодних періодів", — каже Світлана Бойченко.

"Кількість днів з досить низькою температурою суттєво майже не змінюється в багатьох регіонах. І на фоні загальної більш високої температури, кількість суттєвих похолодань майже не змінюється. Як буде розподілятися температура протягом сезону, сказати складно. Так, вона може бути вищою за норму на 1-2 градуси. Але, декілька днів може бути дуже тепло, а потім два-три дні 25 градусів морозу. В середньому це буде вище від норми", — резюмує Віра Балабух.

Більше про те, якою очікується погода цієї зими, читайте в статті на сайті "Телеграф": "Енергетики лякають українців важкою зимою: синоптики та вчені пояснили, чи буде клімат на нашому боці".

Як повідомляв "Телеграф", раніше вчені також загалом прогнозували українцям аномальний серпень, — зокрема таким прогнозом ділилася завідувачка відділу кліматичних досліджень Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова.