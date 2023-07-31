В Україну йде аномальна спека: синоптик назвав дату

Прохолодною погодою українці насолоджувалися недовго, спека повертається вже у перші дні серпня

Після періоду дощів та прохолоди в Україну повертається тепло. Більше того, вже на початку серпня варто очікувати на аномальну спеку.

Прогноз погоди на початок місяця озвучив український синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич "Телеграф".

Так, на початку серпня погодні умови в нашій країні обумовлюватимуть переважно нестійка й тепла повітряна маса, пояснює синоптик. Тому в більшості областей пройдуть грозові дощі, 1 та 2 серпня місцями не виключені сильні зливи із градом, а також шквалисті пориви вітру.

Поступово, з 3-4 серпня, відбудеться зміна атмосферної циркуляції, на територію України почне надходити спекотне та сухе повітря із центральних районів Азії і Близького Сходу. В результаті дощі відступлять, а температурне тло суттєво підвищиться аж до рекордних значень в окремих областях. Деяке ослаблення спеки та поновлення дощів варто очікувати ближче до кінця першої декади місяця, додає Кібальчич. Проте суттєвої та різкої зміни повітряних мас поки що не передбачається.

Прогноз погоди в Україні на 1-3 серпня

За словами метеоролога, період з 1 по 3 серпня ймовірність опадів буде найбільшою у центральних, західних областях, а також на півночі Лівобережжя країни. У південній половині дощі будуть відсутні, крім Одеської області, де 1 серпня місцями пройдуть грозові зливи. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах +13…+19 °С, вдень максимальні значення досягнуть позначки +26…+32 °С. На півдні вночі температура коливатиметься близько +20 °С, вдень +28…+34 °С.

Прогноз на 2.08.23. Карта УкрГМЦ

Прогноз погоди в Україні на 4-8 серпня

З 4 по 8 серпня очікується період аномально спекотної погоди, за якої максимальна температура повітря вдень може досягти +36…+41 °С, а вночі опиниться в діапазоні +20…+26 °С. Нижча температура збережеться у західних областях України за рахунок близькості атмосферних фронтів, більшої кількості хмарності та випадання опадів в окремі дні. Тут уночі стовпчики термометрів покажуть +17…+22 °С, удень – від +27 до +33 °С.

"У зв’язку з очікуваною хвилею тропічної спеки, рекомендуємо у зазначені дні уникати тривалого перебування під сонцем, вживати більше рідини і не наражати організм на значні фізичні навантаження", — зазначає Кібальчич.

Прогноз на 4.08.23. Карта УкрГМЦ

Крім того, сильна спека призведе до зростання пожежної небезпеки, особливо у південних, східних і центральних областях. Тому синоптик закликає бути гранично обережними при поводженні з вогнем, не розводити багаття в лісовій місцевості та на дачах.

На карті показано очікуваний розподіл температури повітря в Україні на неділю, 6 серпня.

Прогноз погоди на 6 серпня

Прогноз погоди в Україні на 9-10 серпня

9 та 10 серпня розпочнеться перебудова атмосферної циркуляції, що призведе до розвитку циклонічної діяльності та суттєвого зниження температури, починаючи із західних і північних областей України. Вночі температурне тло знизиться до +15…+20 °С, удень до +23…+28 °С. Дощі пройдуть по всій країні, у західних, центральних і північних областях місцями можливі сильні опади із грозами й поривами вітру.

Раніше Ігор Кібальчич озвучив "Телеграфу" детальний прогноз погоди на серпень. Синоптик розповів, коли аномальна спека піде на спад та в Україну прийдуть дощі.