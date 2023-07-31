Хмарність та збільшення температури: якою погодою завершиться липень та почнеться серпень в Україні

Вітри найближчими днями не турбуватимуть українців

Липень зумів потішити громадян погодними "гойдалками", бо приносив в Україну дощі, грози, вітер та невелике похолодання. Однак в кінці другого місяця літа та на початку третього природа вирішила все змінити і тепер більшість міст країни чекають на хмарну погоду.

Хоча в деяких обласних центрах все ще пройдуть невеликі дощі, повідомляє Meteofor.

Погода у Львові на 31 липня — 1 серпня

На заході України сонце і хмари протягом двох днів постійно змінюватимуть одне одного. У понеділок вдень ймовірний дрібний дощ. Вдень повітря прогріється до +24…27 °C, а вночі охолоне до +12…15 градусів. Протягом двох днів дутиме свіжий вітер, його максимальна швидкість сягне 8 м/с.

Погода у Львові на 31 липня — 1 серпня

Погода у Києві на 31 липня — 1 серпня

У столиці країни синоптики обіцяють хмарну, іноді дощову погоду. Зокрема у понеділок вночі пройшли дощі, протягом дня їх не передбачається, але ввечері поновляться. У вівторок вдень сонце грітиме регіон. Температура повітря вдень сягатиме 24…28 градусів тепла, а вночі опуститься до +17…18 °C. 31 липня дме слабкий вітер, його швидкість сягає 5 м/с. Наступного дня вітер слабшатиме до 4 м/с.

Погода у Києві на 31 липня — 1 серпня

Погода у Харкові на 31 липня — 1 серпня

Цей обласний центр очікує стабільно похмуру погоду з опадами. У понеділок дощі прогнозуються вранці, а у вівторок — ввечері. Удень температура у місті підніметься до 27…28 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів опустяться до +18 °C. У понеділок дме помірний вітер — 7 м/с, а у вівторок слабшатиме до слабких 5 м/с.

Погода у Харкові на 31 липня — 1 серпня

Погода у Донецьку на 31 липня — 1 серпня

На сході України синоптики обіцяють мінливу хмарність. Сонце іноді визиратиме з-за хмар протягом двох днів. Температура повітря вдень підніметься до 29…31 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +17…18 градусів. У понеділок-вівторок дутиме помірний вітер, 6 м/с.

Погода у Донецьку на 31 липня — 1 серпня

Погода у Дніпрі на 31 липня — 1 серпня

На початку тижня над Дніпром також нависли хмари, однак без опадів. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +29 °C, а вночі падатимуть до 20 градусів тепла. Вітер у понеділок дме помірний, максимальна швидкість якого сягає 7 м/с, а у вівторок слабшатиме до слабких 4 м/с.

Погода у Дніпрі на 31 липня — 1 серпня

Погода в Одесі на 31 липня — 1 серпня

На півдні країни також без опадів, але хмарна погода збережеться протягом двох днів. Сонце інколи нагадуватиме про себе і тішитиме Одесу своїм теплом. Повітря вдень прогріється до 26 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +20 °C. На початку тижня очікується слабкий вітер — 5 м/с.

Погода в Одесі на 31 липня — 1 серпня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди у серпні від Ігоря Кібальчича.