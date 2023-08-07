Взимку очікують нових блекаутів: 5 лайфхаків, як підготуватися до проблем зі світлом

В Україні взимку очікують нових атак на систему енергетики та нових блекаутів.

Українці вже другий рік живуть у стані війни. За цей час всі не один раз оновили свої тривожні валізи на екстрений випадок. А дехто навпаки взагалі вирішив більше не перейматися питанням відключення світла, хоча ситуація не прогнозована. Попри всі зусилля українських енергетиків, нова зима буде набагато складнішою з точки зору забезпечення потреб країни електрикою.

Загроза атак окупантів на українські міста не зникла. Експерти стверджують, що Україну чекає важка зима-2023.

Основні питання, на які потрібно мати відповідь:

Що їсти?

Що пити?

Як грітися?

Продукти тривалого зберігання:

різні крупи;

м'ясні та рибні консерви;

борошно;

солі;

цукор;

сало;

соняшникова олія;

сушені бобові;

сушені ягоди і фрукти;

сухарі або хлібці;

шоколад та інші солодощі;

різна консервація.

Крім цього, варто звернути увагу на туристичні пайки – довго зберігаються, займають мало місця й для приготування часто потрібна лише гаряча вода.

До продуктів тривалого зберігання відносяться і заморожені фрукти, м'ясо і риба.

Варто заздалегідь запастися водою — як питною, так і технічною. Воду слід зберігати в чистих герметичних ємкостях. Якщо ви обираєте мінеральну воду – скористайтеся негазованою.

Холодильник

Під час блекаутів техніка, яка працює від електрики, вам не допоможе, якщо у вас нема генератора. Але взимку можна використовувати балкон замість холодильника — все залежить від погодних умов.

Предмети для обігріву та освітлення

Зима — це завжди холод, тому потрібно подбати про тепло. При відсутності електрики обігрівачі не допоможуть, а генератор не кожен зможе використовувати. Тому вже зараз варто придбати теплу піжаму та домашній одяг, теплі шкарпетки або теплі домашні "чоботи", термобілизну.

Утеплити можна ліжко, заздалегідь придбавши теплі комплекти постільної білизни та ковдри. Для тимчасової заміни електрики підійдуть свічки або ліхтарики.

Не зайвою буде покупка туристичного газового пальника. Він не займає багато місця, легкий в обігу, безпечний та дозволить приготувати їжу або закип'ятити воду.

Зв’язок

Для продовження життя свого гаджета при відсутності світла, щоб не втрачати зв'язок, необхідно подбати про наявність павербанка. Головне, не забувати заряджати його, коли є така можливість. Зарядити телефон можна й в автівці, якщо ви заздалегідь подбали про пальне та зарядний пристрій.

Аптечка

Також необхідно зібрати базову аптечку, де будуть найнеобхідніші ліки в залежності від потреб, пластирі, перев'язувальний матеріал, противірусні препарати, краплі в ніс, препарати від кашлю та антигістамінні.

Раніше "Телеграф" писав, що експерти прогнозують наступну зиму важчу за попередню.