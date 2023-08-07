Зимой ожидают новых блекаутов: 5 лайфхаков, как подготовиться к проблемам со светом

В Украине зимой ожидают новые атаки на систему энергетики и новых блекаутов.

Украинцы уже второй год живут в состоянии войны. За это время все не раз обновили свои тревожные чемоданы на экстренный случай. А некоторые наоборот вообще решили больше не волноваться вопросом отключения света, хотя ситуация не прогнозируема. Несмотря на все усилия украинских энергетиков, новая зима будет гораздо более сложной с точки зрения обеспечения потребностей страны электричеством.

Угроза атак окупантов на украинские города не исчезла. Эксперты утверждают, что Украине предстоит тяжелая зима-2023.

Основные вопросы, на которые нужно ответить:

Что есть?

Что пить?

Как греться?

Продукты длительного хранения:

разные крупы;

мясные и рыбные консервы;

мука;

соли;

сахар;

сало;

подсолнечное масло;

сушеные бобовые;

сушеные ягоды и фрукты;

сухари или хлебцы;

шоколад и другие сладости;

разная консервация.

Кроме этого, стоит обратить внимание на туристические пайки – долго хранятся, занимают мало места и для приготовления часто нужна горячая вода.

К продуктам длительного хранения относятся и замороженные фрукты, мясо и рыба.

Следует заранее запастись водой – как питьевой, так и технической. Воду следует хранить в чистых герметичных емкостях. Если вы выбираете минеральную воду – воспользуйтесь негазированной.

Холодильник

Во время блэкаутов техника, работающая от электричества, вам не поможет, если у вас нет генератора. Но зимой можно использовать балкон вместо холодильника – все зависит от погодных условий.

Предметы для обогрева и освещения

Зима – это всегда холод, поэтому нужно позаботиться о тепле. При отсутствии электричества обогреватели не помогут, а генератор не каждый сможет использовать. Поэтому уже сейчас стоит приобрести теплую пижаму и домашнюю одежду, теплые носки или теплые домашние сапоги, термобелье.

Утеплить можно кровать, предварительно приобретя теплые комплекты постельного белья и одеяла. Для временной замены электричества подойдут свечи или фонарики.

Не лишней будет покупка туристической газовой горелки. Он не занимает много места, легок в обращении, безопасен и позволит приготовить еду или вскипятить воду.

Связь

Для продления жизни своего гаджета при отсутствии света, чтобы не терять связь, необходимо позаботиться о наличии павербанка. Главное, не забывать заряжать его, когда есть такая возможность. Зарядить телефон можно и в автомобиле, если вы заранее позаботились о горючем и зарядном устройстве.

Аптечка

Также необходимо собрать базовую аптечку, где будут самые необходимые лекарства в зависимости от потребностей, пластыри, перевязочный материал, противовирусные препараты, капли в нос, препараты от кашля и антигистаминные.

Ранее "Телеграф" писал, что эксперты прогнозируют следующую зиму тяжелее предыдущей.