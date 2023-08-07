Зимой ожидают новых блекаутов: 5 лайфхаков, как подготовиться к проблемам со светом
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В Украине зимой ожидают новые атаки на систему энергетики и новых блекаутов.
Украинцы уже второй год живут в состоянии войны. За это время все не раз обновили свои тревожные чемоданы на экстренный случай. А некоторые наоборот вообще решили больше не волноваться вопросом отключения света, хотя ситуация не прогнозируема. Несмотря на все усилия украинских энергетиков, новая зима будет гораздо более сложной с точки зрения обеспечения потребностей страны электричеством.
Угроза атак окупантов на украинские города не исчезла. Эксперты утверждают, что Украине предстоит тяжелая зима-2023.
Основные вопросы, на которые нужно ответить:
- Что есть?
- Что пить?
- Как греться?
Продукты длительного хранения:
- разные крупы;
- мясные и рыбные консервы;
- мука;
- соли;
- сахар;
- сало;
- подсолнечное масло;
- сушеные бобовые;
- сушеные ягоды и фрукты;
- сухари или хлебцы;
- шоколад и другие сладости;
- разная консервация.
Кроме этого, стоит обратить внимание на туристические пайки – долго хранятся, занимают мало места и для приготовления часто нужна горячая вода.
К продуктам длительного хранения относятся и замороженные фрукты, мясо и рыба.
Следует заранее запастись водой – как питьевой, так и технической. Воду следует хранить в чистых герметичных емкостях. Если вы выбираете минеральную воду – воспользуйтесь негазированной.
Холодильник
Во время блэкаутов техника, работающая от электричества, вам не поможет, если у вас нет генератора. Но зимой можно использовать балкон вместо холодильника – все зависит от погодных условий.
Предметы для обогрева и освещения
Зима – это всегда холод, поэтому нужно позаботиться о тепле. При отсутствии электричества обогреватели не помогут, а генератор не каждый сможет использовать. Поэтому уже сейчас стоит приобрести теплую пижаму и домашнюю одежду, теплые носки или теплые домашние сапоги, термобелье.
Утеплить можно кровать, предварительно приобретя теплые комплекты постельного белья и одеяла. Для временной замены электричества подойдут свечи или фонарики.
Не лишней будет покупка туристической газовой горелки. Он не занимает много места, легок в обращении, безопасен и позволит приготовить еду или вскипятить воду.
Связь
Для продления жизни своего гаджета при отсутствии света, чтобы не терять связь, необходимо позаботиться о наличии павербанка. Главное, не забывать заряжать его, когда есть такая возможность. Зарядить телефон можно и в автомобиле, если вы заранее позаботились о горючем и зарядном устройстве.
Аптечка
Также необходимо собрать базовую аптечку, где будут самые необходимые лекарства в зависимости от потребностей, пластыри, перевязочный материал, противовирусные препараты, капли в нос, препараты от кашля и антигистаминные.
Ранее "Телеграф" писал, что эксперты прогнозируют следующую зиму тяжелее предыдущей.