Не только освещение: 4 возможности фонарика в телефоне, о которых вы могли не знать

Фонарик может не только светить, он способен пригодиться и для другого

Некоторые владельцы не знают всех скрытых возможностей своего смартфона — например, фонарик можно использовать не только для освещения, у него есть и не очевидные функции, которые могут пригодиться.

Об этом рассказал портал itechua.

Индикатор вызова

В некоторых случаях звук звонка или вибрация неуместны и на помощь может прийти фонарик. В настройках смартфона можно установить световую индикацию звонка, тогда фонарик будет мигать при входящем звонке.

Светомузыка

Есть программы, способные превратить фонарик на телефоне в настоящую светомузыку. Их легко найти по запросу "фонарик светомузыки" в магазине предложений. С их помощью он будет мигать в такт музыке, создавая "клубную" атмосферу на любой вечеринке.

Изменение интенсивности света

В некоторых смартфонах функция изменения интенсивности света фонарика является встроенной. Но даже если ее нет, для этого существуют специальные программы. С их помощью фонарик можно превратить в тусклый светильник, тогда заряда хватит надолго.

Включение от хлопка

Существуют программы, включающие фонарик от хлопка. Они могут пригодиться: например, вы заходите в темную комнату, не можете найти выключать, а смартфон лежит на тумбочке, или проснулись ночью в темноте и не можете сориентироваться. Достаточно просто хлопнуть в ладоши, микрофон уловит хлопок и включит фонарик. Такие программы нужно искать по запросу "фонарик хлопок".

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