Стратегические запасы: без каких продуктов вы зимой точно не обойдетесь

Советы, которые упростят вам жизнь зимой

Заморозка продуктов – самый полезный способ их хранения. Заполненная морозилка может избавить вас от лишнего похода в магазин и сэкономить ваше время и деньги.

Многие используют заморозку для хранения фруктов, овощей и ягод, однако немногие знают, как это сделать правильно и с пользой для здоровья. Вместе с "РБК-Украина" расскажем о том, какие продукты должны быть в вашей морозилке.

Какие продукты должны быть в морозилке

Зелень — ее очень часто используют в приготовлении горячих блюд, заправок. Важно, чтобы она всегда была под рукой.

Например, петрушку, укроп, лук можно нарезать, смешать с оливковым маслом и заморозить в формах для льда. Такие кубики станут отличной заправкой для маринадов, супов или соусов.

Готовое вареное, жареное или запеченное мясо можно порезать на мелкие кусочки и долго хранить в морозилке. Затем такое мясо можно использовать в рагу, супе, для выпечки домашнего пирога и т. д.

Помидоры также должны быть в морозилке — они используются в качестве основы для соуса. Такой соус можно использовать в приготовлении супов, пасты, шашлыка.

Хлеб очень часто черствеет или портится, поэтому приходится его выбрасывать.Чтобы продукт не испортился, можно его хранить в морозилке. Для этого нужно порезать хлеб на ломтики и заморозить, а размораживать в духовке или микроволновке.

Картофель — универсальный продукт, который нужен для приготовления многих блюд: супов, гарниров, выпечки, закуски. Сохраняя картофель в морозильнике, вы сэкономите нереально большое количество времени. Можно картофель порезать на разные кусочки: кубиками, ломтиками, соломкой.

Сколько хранить замороженные продукты

Следует помнить, что замороженные продукты не могут храниться в морозилке бесконечно. Например, овощи и фрукты можно хранить в течение 8-12 месяцев, мясо до 6 месяцев, хлеб — 4-5 месяцев.

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