Аварийное освещение для квартиры: простой и доступный лайфхак для каждого (видео)

Рассказываем, как сделать "свечу по-тернопольски", которая прослужит год и даже больше, если у вас очень хорошие батарейки

Во время отключения света кто-то пользуется свечами, а кто-то фонариками. Однако и в первом, и во втором случае есть один значительный минус – они быстро сгорают или садятся. Раньше мы делились секретами, как сделать "вечную свечу", которая будет гореть целые сутки напролет, теперь же расскажем, как сделать у себя дома аварийное освещение на случай нового отключения света.

Невероятным лайфхаком поделился тернопольский умелец Александр. Мужчина придумал простое и надежное устройство для точечного освещения, состоящее из двух пальчиковых батареек любого размера и маленького светодиода. Подробную инструкцию мастер выложил на своем youtube-канале. Автор видео отмечает, что такой простой конструкции не страшна ни влага, ни мороз. Она проста в использовании и более чем бюджетная по цене: светодиод на 3V можно приобрести за пару гривен в любом радиомагазине или же просто выкрутить один из новогодней гирлянды.

Что нам нужно:

Светодиод 5 мм, 3V

Две пальчиковые батарейки

Скотч

Паяльник, припой

Кусочек медной проволоки

Как сделать вечный светильник для квартиры

Работа, по словам мастера, занимает несколько минут. Сложностей возникнуть не должно. Итак, батарейки крепим друг к другу с помощью скотча. Главное – не забудьте разместить плюс рядом с минусом. Кусочек проволоки припаиваем с одной стороны конструкции — "+" к "-", а с другой — припаиваем ножки светодиода. Вот и все – вечный светильник готов!

Как сделать вечный светильник, если нет паяльника

Если у вас дома нет паяльника, его легко можно заменить спичечной коробкой и монеткой:

Две батарейки АА укладываем в коробочку (помним при этом о плюсе и минусе, которые должны быть с каждой стороны). Закрываем коробку. В щель коробки с одной стороны вставляем монету, чтобы создать контакт. С другой стороны вставляем светодиод.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как работать без света тем, у кого работа "на дому". Мы собрали для вас несколько крутых лайфхаков, которые пригодятся при отключении электроэнергии – так вам не придется прерывать свою работу.