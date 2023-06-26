Стратегічні запаси: без яких продуктів ви взимку точно не обійдетесь

Поради, які спростять вам життя взимку

Заморозка продуктів – найкорисніший спосіб їхнього зберігання. Заповнена морозилка може позбавити вас зайвого походу в магазин і заощадити ваш час і гроші.

Багато хто використовують заморозку для зберігання фруктів, овочів та ягід, проте мало хто знає, як це зробити правильно і з користю для здоров’я. Разом із "РБК-Україна" розповімо про те, які продукти мають бути у вашій морозилці.

Які продукти мають бути в морозилці

Зелень її дуже часто використовують у приготуванні гарячих страв, заправок. Важливо, щоб вона завжди була під рукою.

Наприклад, петрушку, кріп, цибулю можна нарізати, змішати з оливковою олією та заморозити у формах для льоду. Такі кубики стануть чудовою заправкою для маринадів, супів чи соусів.

Готове варене, смажене або запечене м’ясо можна нарізати на дрібні шматочки і довго зберігати в морозилці. Потім таке м’ясо можна використовувати в рагу, супі, для випікання домашнього пирога і т.д.

Помідори також повинні бути в морозилці — вони використовуються як основа для соусу. Такий соус можна використовувати у приготуванні супів, пасти, шашлику.

Щоб продукт не зіпсувався, можна його зберігати в морозилці. Для цього потрібно нарізати хліб на скибочки і заморозити, а розморожувати в духовці або мікрохвильовій печі.

Картопля — універсальний продукт, який потрібний для приготування багатьох страв: супів, гарнірів, випічки, закуски. Зберігаючи картоплю в морозильнику, ви заощадите неможливо багато часу. Можна картоплю нарізати на різні шматочки: кубиками, скибочками, соломкою.

Скільки зберігати заморожені продукти

Слід пам’ятати, що заморожені продукти не можуть зберігатись у морозилці нескінченно. Наприклад, овочі та фрукти можна зберігати протягом 8-12 місяців, м’ясо до 6 місяців, хліб – 4-5 місяців.

Раніше ми розповідали, як заморозити овочі для перших страв. Готуйте із задоволенням!