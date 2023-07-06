Не тільки освітлення: 4 можливості ліхтарика в телефоні, про які ви могли не знати

Ліхтарик може не тільки світити, він здатний стати в нагоді і для іншого

Деякі власники не знають всіх прихованих можливостей свого смартфона — наприклад, ліхтарик можна використовувати не тільки для освітлення, він має і не очевидні функції, які можуть стати в нагоді.

Про це розповів портал itechua.

Індикатор виклику

У деяких випадках звук дзвінка або вібрація недоречні і може допомогти ліхтарик. У налаштуваннях смартфона можна встановити світлову індикацію дзвінка, тоді ліхтарик блиматиме при вхідному дзвінку.

Світломузика

Є програми, здатні перетворити ліхтарик на телефоні на справжню світломузику. Їх легко знайти за запитом "ліхтарик" в магазині додатків. З їхньою допомогою він блиматиме в такт музиці, створюючи "клубну" атмосферу на будь-якій вечірці.

Зміна інтенсивності світла

У деяких смартфонах функція зміни інтенсивності світла ліхтарика є вбудованою. Але навіть якщо її немає, для цього є спеціальні програми. З їх допомогою ліхтарик можна перетворити на тьмяний світильник, тоді заряду вистачить надовго.

Включення від звуку

Існують програми, що включають ліхтарик від звуку. Вони можуть стати в нагоді: наприклад, ви заходите в темну кімнату, не можете знайти вимикати, а смартфон лежить на тумбочці, або прокинулися вночі в темряві й не можете зорієнтуватися. Досить просто плеснути в долоні, мікрофон вловить звук і ввімкне ліхтарик. Такі програми потрібно шукати на запит "ліхтарик плескіт".

Раніше "Телеграф" розповідав про просту дію, яку потрібно здійснювати раз на тиждень, щоб продовжити життя смартфона.