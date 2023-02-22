Аварійне освітлення для квартири: простий і доступний лайфхак для кожного (відео)

Як зробити свічку по-тернопільськи, яка прослужить рік і навіть більше, якщо у вас дуже хороші батарейки

Під час відключень світла хтось користується свічками, а хтось — ліхтариками. Однак і в першому, і в другому випадку є один значний мінус — вони швидко згоряють або сідають. Раніше ми ділилися секретами, як зробити "вічну свічку", яка горітиме цілу добу, тепер же розкажемо, як зробити у себе вдома аварійне освітлення на випадок нового відключення світла.

Неймовірним лайфхаком поділився тернопільський умілець Олександр. Чоловік вигадав простий і надійний пристрій для точкового освітлення, який складається з двох пальчикових батарейок будь-якого розміру та маленького світлодіода. Докладну інструкцію майстер виклав на своєму youtube-каналі. Автор відео зауважує, що такій простій конструкції не страшна ані волога, ані мороз. Вона проста у використанні й більш ніж бюджетна за ціною: світлодіод на 3V можна придбати за кілька гривень у будь-якому радіомагазині або ж просто викрутити одненький з новорічної гірлянди.

Що нам потрібно:

Світлодіод 5 мм, 3V

Дві пальчикові батарейки

Скотч

Паяльник, припій

Шматочок мідного дроту

Як зробити вічний світильник для квартири

Робота, за словами майстра, займає буквально кілька хвилин. Складнощів виникнути не повинно. Отже, батарейки кріпимо одна до одної за допомогою скотчу. Головне — не забудьтеся розмістити плюс поруч із мінусом. Шматочок дроту припаюємо з одного боку конструкції — "+"до "-", а з іншого — припаюємо ніжки світлодіода. От і все — вічний світильник готовий!

Як зробити вічний світильник, якщо немає паяльника

Якщо у вас вдома немає паяльника, його легко можна замінити сірниковою коробкою та монеткою:

Дві батарейки АА вкладаємо у коробочку (пам'ятаємо при цьому про плюс і мінус, які мають бути з кожного боку). Закриваємо коробку. У щілину коробки з одного боку вставляємо монету, щоб створити контакт. З іншого боку вставляємо світлодіод.

Раніше "Телеграф" розповідав, як працювати без світла тим, у кого робота "на дому". Ми зібрали для вас кілька крутих лайфхаків, які стануть в пригоді при відключенні електроенергії — так вам не доведеться переривати роботу.