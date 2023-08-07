"Будет еще тяжелее": украинцам советуют подготовиться к сложной зиме

Зима в Украине будет тяжелой, россияне попытаются уничтожить всю энергоструктуру

Война в Украине длится уже 530 дней и существенно затянулась. Россияне не надеются уже получить в Украине хоть что-нибудь, поэтому их цель — тотальное уничтожение. Сейчас для врага актуально уничтожить хлебную инфраструктуру, а осенью снова станет актуальна энергетика.

Такое мнение в интервью выразил военный и политический аналитик Евгений Дикий. По его словам, нужно морально готовиться к полным блекаутам.

По состоянию на прошлый год у Украины было 100% энергосистемы, но за зиму враг сумел уничтожить 70%. Украина смогла выдержать на тех 30%, которые остались, но за лето удалось восстановить лишь 20–25 % разрушенных объектов энергетической инфраструктуры.

"Фактически мы вступаем в новую зиму с приблизительно половиной той энергосистемы, которая была в прошлом году. Соответственно, если у нас была целая и из нее уничтожили 70%, а сейчас у нас сразу 50%, то вполне может быть, что ее смогут уничтожить практически всю. Есть шанс, что этой зимой россияне на некоторое время добьются полных блэкаутов", — заявил Евгений Дикий.

По его словам, украинцы должны быть готовы к этому морально и физически. К тому же Воздушные силы тоже готовятся, чтобы отбивать максимальное количество вражеских ракет и дронов. Украина — большая страна, именно по этому врагу не удалось прошлой зимой уничтожить всю энергосистему, но и небо над большой страной закрыть полностью тяжелее.

Евгений Дикий советует украинцам, которые прошлой зимой закупились генераторами и зарядными станциями, никуда их не девать. А тем, кто еще не подготовился к отключениям — лучше запастись всем необходимым уже сейчас.

"Нужно понять один момент. Не будет такого, что произошел перелом и нам будет дальше становиться все легче и легче. Тут динамика противоположная — нам будет становиться все тяжелее и тяжелее до момента, пока враг окончательно не сломается и дальше понесется обвалом. То есть, не будет постепенного облегчения, наоборот, сложнее всего будет перед победой", — резюмировал политический аналитик.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что энергетики пугают украинцев тяжелой зимой, а синоптики рассказали, чего ожидать от погоды.