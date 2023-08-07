Война — день 530: ВСУ замедлились под Бахмутом, а россияне продолжают обстрелы

Оперативно о главном за сутки

Активные боевые действия продолжаются по всей линии фронта, а оккупанты не оставляют попыток проводить наступления на ряде направлений. При этом отмечается снижение темпов продвижения ВСУ возле Бахмута, хотя и появляется информация об их активизации на левом берегу Днепра. Также продолжается и обмен ударами — россияне продолжают ночные обстрелы, а украинские защитники разрушают логистические маршруты.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 7 августа, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Харьковской области объявлена воздушная тревога из-за рисков применения ударных БПЛА россиянами.

Информацию за 4 августа смотрите по ссылке: Война — день 527: враг несет большие потери, но продолжает агрессию против украинцев

С данными за 5 августа можно ознакомиться в трансляции: Война — день 528: ВСУ прорываются через линии обороны оккупантов, а россияне готовятся к новым обстрелам

О том, что происходило 6 августа, читайте в материале: Война — день 529: россияне пытаются перейти в наступление и продолжают массированные обстрелы Украины