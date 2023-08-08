Китай та росія намагаються розвивати військову співпрацю: США готові діяти

Нещодавно країни провели спільні маневри неподалік від Алеутських островів, що належать США

Китай і росія продовжують шукати шляхи військової співпраці. США уважно стежать за ситуацією та готові діяти.

Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер під час брифінгу, повідомляє УНН.

"Я думаю, нікого не здивує те, що Китай і росія продовжують шукати шляхи для військової співпраці. Ми продовжимо стежити за цією ситуацією і діятимемо належним чином", — відповів він на питання з приводу спільних маневрів рф та Китаю неподалік від Алеутських, що належать США.

Генерал додав, що російські та китайські кораблі діяли у міжнародних водах, що є цілком правомірним. Проте американські командування NORAD та NORTHCOM відслідковували їхні пересування.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росія таємно отримує військову допомогу від Китаю та оснащує нею свою армію, яка воює проти України. Згідно з митними записами, йдеться про нелетальне обладнання, проте обсяги цієї допомоги вражають. рф отримує від Китаю сотні тисяч бронежилетів і касок, дронів, тепловізійні оптичні приціли для наведення на противника вночі.