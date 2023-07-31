Купити китайські дрони стане важче: Пекін пішов на рішучий крок

Зміни набудуть чинності вже з 1 серпня

На тлі звинувачень у посиленні підтримки росії з боку Китаю влада Піднебесної має намір запровадити обмеження на експорт квадрокоптерів, оскільки побоюється, що цивільні моделі будуть застосовані у військових цілях.

Як повідомляє AP, у заяві Міністерства торгівлі Китаю йдеться про те, що обмеження на експорт безпілотників набудуть чинності з 1 серпня.

При цьому зазначається, що заборона стосуватиметься не всіх дронів, а лише тих, які можуть:

літати поза видимості оператора;

залишатися у повітрі понад 30 хвилин;

підіймати навантаження понад 7 кілограмів.

"Ризик того, що деякі високопродуктивні цивільні безпілотні літальні апарати з високими технічними характеристиками будуть переобладнані для використання у військових цілях, постійно зростає", — йдеться у повідомленні Мінторгу КНР.

Крім того, там повідомили, що деякі компанії самостійно ухвалили рішення не вести справи з країнами, які перебувають у стані війни. При цьому відомство звинуватило США у поширенні "заздалегідь неправдивої інформації" про експорт БПЛА.

Як повідомлялося раніше, напередодні у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Китай продовжує надавати величезну військову підтримку росії. Йдеться про нелетальну військову допомогу, серед якої бронежилети та каски, дрони, тепловізійні оптичні приціли та інше.

Щодо БПЛА, то згідно з даними американської розвідки, станом на березень 2023 року їхня росія закупила у Китаю на 12 мільйонів доларів.